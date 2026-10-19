ساماندهی مطالبات کادر درمان مرکزی اولویت دانشگاه علوم پزشکی اراک است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کمالی پیش از ظهر دوشنبه در آیین گرامیداشت روز پرستار در اراک اظهار کرد: پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان حوزه سلامت در روزهای پرتنش و بحرانی، در اتاق‌های عمل، بخش‌های مراقبت‌های ویژه و اورژانس‌ها با ایثار و مسئولیت‌پذیری به ارائه خدمات پرداختند که شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به تلاش‌های پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت در روزهای بحرانی افزود: طی دو سال گذشته با حمایت ریاست و هیئت‌رئیسه دانشگاه، تلاش شده است پرداخت مطالبات کادر درمان با نظم بیشتر و در موعد مقرر انجام شود.

کمالی تصریح کرد: مجموعه مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی اراک طی دو سال گذشته با حمایت ریاست و هیئت‌رئیسه دانشگاه، به‌دنبال بهبود روند پرداخت مطالبات و ایجاد نظم بیشتر در تسویه آن‌ها بوده است تا از این طریق، بخشی از دغدغه‌های معیشتی و شغلی کارکنان حوزه درمان کاهش یابد.

وی ادامه داد: فراهم‌سازی شرایط کاری مناسب‌تر برای کادر درمان و حمایت از نیروهای فعال در بخش‌های مختلف درمانی از جمله اولویت‌های دانشگاه است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان حوزه سلامت به‌مراتب فراتر از اقدامات انجام‌شده است و قدردانی شایسته از این تلاش‌ها، مستلزم تداوم حمایت‌ها و رسیدگی به مطالبات آنان است.

وی افزود: ارتقای کیفیت خدمات درمانی، علاوه بر امکانات و تجهیزات، به تلاش هماهنگ و مستمر پزشکان، پرستاران و کارشناسان تخصصی وابسته است و توجه به شرایط کاری و مطالبات این نیروها می‌تواند در تقویت انگیزه شغلی و تداوم ارائه خدمات مطلوب به بیماران مؤثر باشد.