بهره گیری از ظرفیت های سرخس برای توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر پورجمشیدیان صبح دوشنبه در بازدید از منطقه آزاد و تجاری، شرکت‌های لجستیکی و نقطه صفر مرزی ایران و ترکمنستان در شهرستان سرخس، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های این منطقه برای توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت مردم تأکید کرد.

قائم‌مقام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در جریان این بازدید، ضمن قدردانی از تلاش‌های مرزبانان مستقر در مرز ایران و ترکمنستان، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها و فعالیت‌های مرزی و تجاری این شهرستان قرار گرفت.

وی اظهار کرد: سرخس علاوه بر برخورداری از ظرفیت‌های متعدد، خود یک مزیت است و باید از این فرصت‌ها به‌درستی استفاده کرد تا زمینه رشد و توسعه منطقه و بهبود وضعیت مردم فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به جایگاه معنوی شهرستان سرخس، این منطقه را شهری امام‌رضایی و متعلق به امام رضا (ع) توصیف کرد و بر اهمیت توجه به ظرفیت‌های ویژه این شهرستان تأکید داشت.