هرگونه خرید و فروش اراضی ملی و مرتعی در دهلران ممنوع است 

جلیل فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس قانون، هرگونه خرید و فروش اراضی ملی و مراتع در سطح شهرستان دهلران ممنوع و غیرقانونی است و مرتعداران باید به این مهم توجه جدی داشته باشند.

وی با اشاره به لزوم پایبندی مجریان طرح‌های مرتعداری به تعهدات قانونی افزود: مجریان طرح‌های مرتع‌داری باید بر اساس مفاد قراردادهای منعقدشده عمل کرده و از واگذاری یا فروش مراتع در اختیار خود خودداری کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران با استناد به قوانین و شیوه‌نامه‌های مربوطه تصریح کرد: براساس بندهای ۵ و ۷ از فصل سوم و بندهای ۴ و ۹ از فصل چهارم شیوه‌نامه تغییر کاربری، خرید و فروش مراتع ممنوع بوده و تخلف از آن منجر به ابطال قرارداد خواهد شد.

فرهادی تصریح: انتظار می‌رود مجریان طرح‌های مرتع‌داری به مواد و مفاد قراردادهای قانونی پایبند باشند؛ در غیر این صورت، بدون هیچ‌گونه مماشات و بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی، طرح‌های مرتعداری متخلفان ابطال خواهد شد.

وی با اشاره به رصد دقیق فعالیت‌ها در این حوزه گفت: کارشناسان مرتع، یگان حفاظت و واحد حقوقی این اداره طی سال جاری به صورت محسوس و نامحسوس، طرح‌های مرتع‌داری را مورد بررسی و پایش قرار خواهند داد و دستگاه منابع طبیعی با هرگونه تخلف بدون اغماض برخورد قانونی می‌کند.