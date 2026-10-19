بوچیا کار استان سمنان در راه افتخار آفرینی برای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پارا آسیایی ایچی ناگویا در کشور ژاپن در حالی در رشته های مختلف برگزار می شود که در تیم ملی بوچیای جمهوری اسلامی ایران نام یک ورزشکار توانمند از استان سمنان به چشم می خورد.

ندا غائبی ورزشکار رشته بوچیای تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در بازی های پاراآسیایی یک گام دیگر به کسب مدال و افتخار آفرینی برای کشورمان نزدیک شد.

غائبی در رشته بوچیا در مرحله اول حریف خود از سنگاپور را به راحتی و با نتیجه هشت بر یک شکست داده بود و در دور دوم با نماینده ژاپن و دارنده رتبه اول بوچیا در دنیا و رنکینگ یک آسیا به پیروزی پنج بر دو رسید.

غائبی با این دو پیروزی در رتبه اول جدول کلاس بی سی یک در گروه دوم قرار دارد و منتظر است تا در بازی بعدی رقیب خود را بشناسد اما به نظر می رسد با شکست رنکینگ یک جهان در بوچیا، راه برای افتخار آفرینی و سکوی این قهرمان ارزنده استان سمنان بیش از پیش فراهم شده است.

ندا غائبی در ادامه این قابت ها فردا دو مسابقه دیگر نیز دارد که ابتدا در مقابل نماینده تایلند و سپس به دیدار رقیب هنگ کنگی می رود که هر دو بازی هم بازی های دشواری برای غائبی خواهد بود او می تواند با این دو پیروزی مسیر خود به فینال و سکوی رقابت های بوچیای بازی های پارا آسیایی 2026 را فراهم سازد.