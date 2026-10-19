روسیه خواستار ایجاد ساختار فراگیر امنیتی در خلیج فارس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری پس از نهمین نشست گفت‌وگوی راهبردی روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در منامه، بر ضرورت اتخاذ رویکردی گسترده‌تر به مسائل امنیتی منطقه تأکید کرد.

لاوروف گفت: روسیه از ایجاد ساختاری امنیتی و فراگیر در منطقه که همه کشورهای خلیج فارس، اعم از کشورهای عربی و جمهوری اسلامی ایران و همچنین همسایگان نزدیک آنها، از جمله عراق و اردن را در بر بگیرد، حمایت می کند.

وی افزود: بازیگران خارجی نیز می‌توانند از این روند حمایت کنند، اما باید به‌جای دنبال کردن طرح‌های یک‌جانبه ژئوپلیتیکی خود، منافع کشورهای منطقه را در اولویت قرار دهند.

وزیر امور خارجه روسیه همچنین بر ضرورت رفع ریشه‌های بحران در تنگه هرمز و مناطق پیرامونی آن تأکید کرد و گفت: این موضوع باید از جمله در چارچوب «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» پیگیری شود.

لاوروف گفت توافق اسلام آباد همچنان همه عناصر لازم را برای خارج کردن اوضاع از وضعیت کنونی و بازگرداندن آن به مسیر مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک در بر دارد.

رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه در ادامه گفت: روسیه و شرکای این کشور در شورای همکاری خلیج فارس از یافتن راه‌حلی سیاسی و دیپلماتیک برای بحران یمن حمایت می‌کنند و زمینه‌های لازم برای این روند، از جمله نقشه راه سال ۲۰۲۳ که با نقش‌آفرینی و ابتکار فعال عربستان سعودی تدوین شد، در دسترس است.