مهرزاد نجفیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام حمایت از وحید رضایی، سرمربی شمس‌آذر قزوین، اظهار کرد: رضایی از نظر من بهترین سرمربی ایران و از سالم‌ترین، شریف‌ترین و فنی‌ترین مربیان کشور است و به توانایی‌های او اعتقاد دارم.

وی با اشاره به ظرفیت بازیکنان شمس‌آذر افزود: بازیکنان ما استعداد تبدیل‌شدن به ستاره‌های فوتبال را دارند و برای رسیدن به جایگاه واقعی خود، به اعتمادبه‌نفس بیشتری نیاز دارند. امیدوارم با هدایت رضایی و حمایت مردم خوب قزوین، اتفاقات بهتری برای تیم رقم بخورد.

مالک باشگاه شمس‌آذر قزوین با اشاره به حضور امیر قلعه‌نویی در ورزشگاه سردار آزادگان برای تماشای دیدار این تیم مقابل سپاهان گفت: بازیکنان شمس‌آذر توانایی‌های زیادی دارند و امیدوارم بتوانند با ادامه مسیر فعلی، ظرفیت‌های خود را بیشتر نشان دهند.

نجفیان در ادامه با تأکید بر راهبرد باشگاه در پرورش استعدادهای جوان تصریح کرد: ما به‌دنبال جذب چهره‌های مشهور یا خرید بازیکنان چندصد میلیاردی نیستیم؛ بلکه تلاش می‌کنیم استعدادها را شناسایی و پرورش دهیم و با آموزش، زمینه حضور نیروهای جوان و مستعد را در فوتبال کشور فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه شمس‌آذر با بضاعت مالی خود فعالیت می‌کند، افزود: هدف ما خدمت به فوتبال کشور و میدان‌دادن به بازیکنان جوان است؛ مسیری که با حمایت هواداران و اعتماد به کادر فنی می‌تواند نتایج بهتری به همراه داشته باشد.

نجفیان در پایان با تأکید بر نقش هواداران گفت: مردم خوب قزوین باید در کنار تیم باشند؛ چراکه حمایت آن‌ها به‌عنوان یار دوازدهم، در موفقیت شمس‌آذر اهمیت زیادی دارد.