ظرفیت ۵۰ هزار نفری سازمان حج و زیارت برای زیارت عتبات در ایام فاطمیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، مرتضی آقایی معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت، با اشاره به تداوم برنامه‌ریزی‌ها برای تسهیل تشرف علاقه‌مندان به زیارت عتبات عالیات اظهار کرد: امکان ثبت‌نام برای سفرهای زیارتی در ایام فاطمیه فراهم است و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه عتبات عالیات به نشانی atabatorg.haj.ir، بسته‌های سفر را بررسی و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

وی با بیان اینکه برای این ایام، ظرفیت ۵۰ هزار نفری پیش‌بینی شده است، افزود: بسته‌های متنوعی متناسب با شرایط و فرصت زمانی زائران در نظر گرفته شده که شامل سفرهای زمینی و هوایی، بسته‌های دو روزه زمینی و هوایی و همچنین سفرهای هفت‌روزه و نه‌روزه است.

آقایی با تأکید بر استمرار برنامه‌ریزی و فراهم‌سازی زمینه سفرهای زیارتی، خاطرنشان کرد: زائران می‌توانند با توجه به شرایط خود، از میان بسته‌های پیش‌بینی‌شده انتخاب کنند و برای زیارت بارگاه‌های مطهر ائمه اطهار(ع) در نجف اشرف و کربلای معلی ثبت‌نام کنند.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت در پایان یادآور شد: ثبت‌نام‌ها تا نیمه آبان‌ماه از طریق سامانه عتبات عالیات ادامه دارد و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این سامانه، اطلاعات مربوط به بسته‌های سفر را دریافت کنند و برای تشرف در ایام فاطمیه برنامه‌ریزی داشته باشند.