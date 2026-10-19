فراخوان جشنواره عکاسی موبایل «تهران‌ زیبا» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای اشراق با برگزاری جشنواره عکاسی موبایل «تهران‌ زیبا» از شهروندان دعوت می‌کند تا با دوربین تلفن همراه خود، جلوه‌های دیدنی شهر تهران و لحظه‌های زیبای زندگی شهری را ثبت کنند.

این جشنواره در ۲ محور برگزار می‌شود؛ محور نخست به زیبایی‌های مکانی از جمله معماری، بناهای تاریخی، فضاهای سبز و نقاط خاطره‌انگیز شهر اختصاص دارد و محور دوم، زیبایی‌های انسانی را با موضوعاتی همچون مهربانی، تعاملات اجتماعی، تلاش شهروندان و جلوه‌های زندگی در پایتخت دنبال می‌کند.

تمامی شهروندان، بدون محدودیت در سطح دانش و تجربه عکاسی، می‌توانند آثار ثبت‌شده با تلفن همراه خود را به همراه توضیحات مختصر درباره عکس از طریق پیام‌رسان «بله» به شماره ۰۹۰۲۵۷۲۶۸۹۷ ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا ۵ آبان تعیین شده است و به برترین آثار، هدایای ویژه‌ای اهدا خواهد شد.