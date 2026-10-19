انتشار گزارش دوم جایزه مهرگان تا اواخر آبان ماه

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته دبیرخانه جایزه مهرگان، پس از انتشار گزارش نخست در اواخر شهریورماه، گزارش دوم این جایزه و فهرست بلند برگزیدگان تا اواخر آبان‌ماه منتشر خواهد شد. داوران این جایزه با مطالعه کتاب‌ها به بررسی آثار مشغول‌اند.

دبیرخانه جایزه مهرگان در اولین گزارش دوره‌های بیست‌وپنجم و بیست‌وششم جایزه مهرگان ادب، تعداد آثار داوری شده و اسامی داوران را به این ترتیب اعلام کرده بود: در این دوره تعداد ۲۴۷۷ عنوان رمان و مجموعه داستان چاپ اول سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در چرخه داوری مهرگان ادب قرار گرفته است. داوری آثار در دو مرحله مقدماتی و نهایی با مشارکت ۱۲ داور انجام شده است. طلا نژادحسن، مانی پارسا، سودابه سلگی، کامران سلیمانیان مقدم و آرزو چربدست داوری آثار در مرحله مقدماتی را بر عهده دارند. داوری آثار در مرحله نهایی نیز توسط هلن اولیایی‌نیا، حسین آتش‌پرور، قباد آذرآئین، فرزان سجودی، علیرضا آبیز، لیلا صادقی و سیاوش گلشیری انجام می‌شود.

علیرضا زرگر بنیان‌گذار جایزه مهرگان با اشاره به سه دهه فعالیت پر فراز و نشیب این جایزه مستقل گفت: علیرغم این که در دوره قبل امیدوار بودیم شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران به سوی اصلاح و آرامش حرکت کند، شوربختانه شاهد یکی از سخت‌ترین و غمبارترین سال‌های کاری خود بودیم و در کنار مردم ایران در کشاکش جنگ و ویرانی و از دست رفتن جان‌های بیگناه روزگار تلخ و طاقت‌فرسایی را تجربه کردیم؛ تجربه‌ای که نویسندگان، شاعران و هنرمندان را نیز در بستری از خشم و بهت و اندوه فرو برد. باری تحمل این وضعیت شاید ممکن شود. ادبیات پلی برای گذر از رنج‌هاست.

در این دوره جایزه مهرگان ادب نیز به روال دوره قبل، آثار ادبی منتشرشده در داخل و خارج از ایران به طور مشترک و یکپارچه داوری شده است. بنا به گزارش دبیرخانه جایزه مهرگان از میان ۲۴۷۷ اثر بررسی شده، تعداد ۱۶۷ عنوان رمان و مجموعه داستان مربوط به آثار چاپ اول سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میلادی در خارج از ایران است.

در این دوره امکان شرکت نویسندگان غیر ایرانی فارسی‌زبان از افغانستان، تاجیکستان و دیگر کشورها نیز فراهم شده است.

فهرست بلند آثار منتخب جایزه مهرگان ادب در بخش‌های مختلف در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.

گزارش‌های بعدی دبیرخانه جایزه مهرگان برای دوره‌های بیستم و بیست‌ویکم جایزه مهرگان علم (محیط زیست) و دوره‌های ششم و هفتم جایزه مهرگان ادب زبان مادری متعاقباً منتشر خواهد شد.