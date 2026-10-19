زخم پنهان سدها در «ولات»؛ قصه روستایی که زیر آب رفت

زهرا باقری کارگردان مستند «ولات» که در چهل‌وسومین جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این اثر نخستین تجربه فیلمسازی او به شمار می‌رود، اظهار کرد: فیلم «ولات» بیش از آنکه به دنبال درگیر کردن احساسات و عواطف مخاطب باشد، با اندیشه و فکر او سر و کار دارد تا بتواند از پدیده‌ای که عادی انگاشته شده، آشنایی‌زدایی کند.

وی در ادامه با اشاره به رویکرد انتقادی فیلم نسبت به پروژه‌های عمرانی گفت: در طول تاریخ، سدها بنا به دلایلی با سرعتی بالا احداث شدند؛ تا جایی که این روند ساخت‌وساز به مسئله‌ای عادی بدل شد و در این میان، ناترازی میان سود و زیان ناشی از آنها در سایه ماند و پنهان شد.

باقری در پایان تأکید کرد: مستند «ولات» در تلاش است تا این حقیقت ناگفته و کفه پنهان‌مانده ترازو را آشکار کند و قصه‌ای را بگوید که در پسِ ظاهر این‌گونه توسعه‌سازی‌ها نهفته است.

مستند «ولات» محصول خانه مستند است و داستان زندگی «صیفور» را روایت می‌کند؛ پیرمردی ۹۴ ساله که پس از نیم‌قرن دوری، عازم زادگاه و روستای غرق‌شده‌اش می‌شود که سال‌ها پیش بر اثر احداث سد به زیر آب رفته است. در حالی که اطرافیان این سفر را بی‌حاصل تلقی می‌کنند، او به تنهایی راهی جاده می‌شود تا پیوند عمیق انسان با خاک و هویتش را به تصویر بکشد.

این اثر در عرصه بین‌المللی نیز علاوه بر کسب جایزه بهترین مستند جشنواره «کازان» روسیه، جوایز بهترین فیلم مستند جشنواره «نبرودی» ایتالیا و جشنواره «Travel FilmFest» اسپانیا را در کارنامه خود دارد.