به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد حافظ حکمی،معاون فناوری، نوآوری و بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدارهای جداگانه با سفیران اندونزی و ویتنام، با اشاره به روابط دیپلماتیک دو کشور با جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت تقویت مناسبات با کشورهای دوست و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای گسترش همکاری‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد.

وی همچنین با محکوم کردن حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های غیرنظامی، به‌ویژه زیرساخت‌های ارتباطی، بر ضرورت احترام به این زیرساخت‌ها و جلوگیری از وارد آمدن آسیب به شبکه‌ها و خدمات ارتباطی تأکید کرد.

معاون فناوری، نوآوری و بین‌الملل وزارت ارتباطات در بخش دیگری از این دیدارها، با اشاره به جایگاه اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) در توسعه همکاری‌های جهانی حوزه ارتباطات، بر ضرورت حفظ رویکرد تخصصی و غیرسیاسی این نهاد و صیانت از جایگاه حرفه‌ای آن در اجرای مأموریت‌های فنی و تخصصی تأکید کرد.

تسریع در برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و اندونزی

حکمی در دیدار با سفیر اندونزی، با تأکید بر اهمیت گسترش روابط اقتصادی و فناورانه دو کشور، خواستار تسریع در هماهنگی‌ها برای برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و اندونزی شد.

وی با اشاره به آماده‌بودن تفاهم‌نامه همکاری میان دو کشور برای امضا، این توافق را زمینه‌ای برای تقویت تعاملات دوجانبه و پیگیری برنامه‌های مشترک در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست.

همکاری مؤثر و مستمر در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود که می‌تواند زمینه‌ساز هماهنگی بیشتر دو کشور در پیگیری موضوعات تخصصی حوزه ارتباطات در سطح بین‌المللی باشد.

تأکید بر نهایی‌سازی تفاهم‌نامه همکاری با ویتنام

معاون فناوری، نوآوری و بین‌الملل وزارت ارتباطات در دیدار جداگانه با سفیر ویتنام نیز راهکارهای توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را بررسی کرد.

حکمی با تأکید بر ضرورت نهایی‌سازی و امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دو کشور، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای گسترش تعاملات با ویتنام در زمینه‌های مختلف این حوزه اعلام کرد.

وی همچنین بر شناسایی زمینه‌های جدید همکاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه تعاملات فناورانه میان دو کشور تأکید کرد.

توسعه همکاری‌های ارتباطی و فناورانه با اندونزی و ویتنام، در چارچوب دیپلماسی فناوری جمهوری اسلامی ایران، از محورهای پیگیری روابط دوجانبه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. نهایی‌سازی توافق‌های در دست اقدام و تقویت هماهنگی‌ها برای اجرای برنامه‌های مشترک، از جمله زمینه‌های پیش‌روی این همکاری‌ها به شمار می‌رود.