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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

به دلیل حمایت از اسرائیل؛ ژاپنی‌ها خواهان استعفای نخست‌وزیر شدند+فیلم

به دلیل حمایت از اسرائیل؛ ژاپنی‌ها خواهان استعفای نخست‌وزیر شدند+فیلم

قلب ژاپن شاهد برگزاری تجمع گسترده علیه رژیم صهیونیستی و سیاست های دولت این کشور در قبال تل آویو بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، توکیو پایتخت ژاپن شاهد برگزاری تجمع مردمی در حمایت از ملت فلسطین و محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و منطقه بود.

شرکت کنندگان در این تجمع مقابل ساختمان پارلمان ژاپن حاضر شده و خواهان استعفای سانای تاکایچی نخست وزیر این کشور به دلیل مواضع کابینه اش در خصوص حمایت از سیاست های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی شدند.

آنها همچنین مخالفت دولت ژاپن در به رسمیت شناختن کشور فلسطین و عدم تحریم رژیم صهیونیستی در کنار تداوم خرید سلاح از شرکت های اسرائیلی را رد کردند.

ژاپنی ها نسبت به تلاش های دولت کشورشان در افزایش هزینه های نظامی و کاهش محدودیت های مربوط به صادرات سلاح ابراز نگرانی کردند.

پیشتر نیز تعداد زیادی از شهروندان ژاپنی با تجمع مقابل سفارت رژیم صهیونیستی اعتراض خود را نسبت به جنایات این رژیم اعلام کردند.

کد مطلب 6982503

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