دریافت 4 MB کد مطلب 6982505 https://mehrnews.com/x3dnb7 ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱ کد مطلب 6982505 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱ اتصال شرکتهای دانشبنیان به پروژههای مسکن در دستور کار قرار گرفت محسن فروخته گفت: باید میان ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و نیازهای واقعی پروژههای مسکن، ارتباطی مؤثر برقرار شود. کپی شد مطالب مرتبط مطالبات مردم خضرآباد در بازدید میدانی فرماندار اشکذر بررسی شد ضرورت مشارکت دستگاههای اجرایی عسلویه در تحقق جوانی جمعیت ۵۰۰ محله کهگیلویه و بویراحمد زیر چتر طرح مدیریت محلهمحور مشکلات جزیره شیف و عالیشهر بررسی شد برچسبها شرکت دانش بنیان مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
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