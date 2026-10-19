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کد مطلب 6982505
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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان به پروژه‌های مسکن در دستور کار قرار گرفت

اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان به پروژه‌های مسکن در دستور کار قرار گرفت

محسن فروخته گفت: باید میان ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و نیازهای واقعی پروژه‌های مسکن، ارتباطی مؤثر برقرار شود.

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