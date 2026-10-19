به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست؛ حمید ظهرابی با اشاره به نگرانی‌های جامعه علمی درباره پیامدهای احتمالی گسترش پرورش تیلاپیا اظهار کرد: حدود ۱۵۰ نفر از استادان دانشگاه و پژوهشگران این حوزه، با تأکید بر خطر آسیب‌های جبران‌ناپذیر به ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی کشور، خواستار توجه جدی به مخاطرات زیست‌محیطی توسعه این گونه شده‌اند. در پی طرح این دغدغه‌ها، ضرورت مدنظر قرار دادن ملاحظات سازمان از سوی رئیس‌جمهور محترم مورد تاکید قرار گرفته است.



ظهرابی افزود: تیلاپیا به دلیل قدرت سازگاری بالا با شرایط محیطی و توان رقابت با گونه‌های بومی، در صورت ورود به زیستگاه‌های طبیعی می‌تواند تعادل اکولوژیک و ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور را با مخاطره مواجه کند.ازاین‌رو، نحوه مدیریت مراکز تکثیر و پرورش این گونه باید مبتنی بر ارزیابی‌های علمی و رعایت ضوابط مشخص زیست‌محیطی باشد.



وی با اشاره به تعیین ضوابط ویژه برای چهار استان سمنان، قم، یزد و خراسان جنوبی تصریح کرد: این ضوابط با هدف مدیریت مخاطرات احتمالی و پیشگیری از آسیب به محیط زیست تدوین شده‌اند و چارچوب فعالیت‌های پرورشی را در مناطق تعیین‌شده مشخص می‌کنند. تعیین این ضوابط به معنای مجوز توسعه نامحدود پرورش تیلاپیا یا تعمیم آن به سایر مناطق کشور نیست.



وی در تشریح الزامات فنی این ضوابط گفت: انجام مطالعات ارزیابی راهبردی محیط زیستی، تولید تیلاپیای نر ژنتیکی، بررسی امکان استفاده از سامانه‌های پرورش با تبادل آب صفر و سامانه‌های بازچرخانی آب، پایش فعالیت‌های پرورشی و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار و ورود این گونه به زیستگاه‌های طبیعی، از جمله محورهای مورد توجه است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان با اشاره به مستندات قانونی این رویکرد اظهار کرد: بر اساس ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام ضوابط و معیارهای انجام مطالعات مرتبط با آبزی‌دار کردن و پرورش انواع آبزیان در آب‌های داخلی کشور و نیز ارزیابی گونه‌ها، کمیت و کیفیت آبزیان مورد نظر برای رهاسازی، از جمله وظایف سازمان حفاظت محیط زیست تعیین شده است. این ماده، مبنای قانونی مهمی برای نقش تخصصی و نظارتی سازمان در بررسی پیامدهای زیست‌محیطی معرفی و پرورش گونه‌های آبزی به شمار می‌رود.



وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات مرتبط با حفاظت از محیط زیست خاطرنشان کرد: در موضوع پرورش گونه‌های غیربومی، ملاحظات اکولوژیک، ظرفیت محیط‌های آبی و احتمال ورود گونه به زیستگاه‌های طبیعی باید به‌صورت جدی بررسی شود. همچنین ماده ۳ قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، ورود گونه‌های گیاهی و جانوری غیربومی مضر به تالاب‌ها را ممنوع کرده است؛ حکمی که اهمیت پیشگیری از ورود گونه‌های مهاجم به زیستگاه‌های حساس آبی را نشان می‌دهد.



ظهرابی در پایان گفت: سازمان حفاظت محیط زیست با تکیه بر وظایف قانونی خود، حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی کشور را دنبال می‌کند و ضوابط تعیین‌شده برای پرورش تیلاپیا در چهار استان نیز در همین چارچوب تدوین و برای اطلاع و پیگیری به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.