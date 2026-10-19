آشوبی: پرستاران در روزهای سخت پای خدمت به مردم ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر،محمدتقی آشوبی، پیش از ظهر دوشنبه در جشن بزرگ روز پرستار که به همت بسیج اقشار متخصصین سپاه قدس گیلان در رشت برگزار شد، با قدردانی از زحمات پرستاران ، اظهار کرد: کادر درمان و پرستاران در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: آنان در هر دو مقطع، شبانه‌روز تلاش کردند و خوش درخشیدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان، درباره نقش کادر درمان و پرستاران سخن گفت و افزود: دانشگاه علوم پزشکی گیلان به پاس خدمات ارزنده در جشنواره شهید رجایی سال جاری به‌عنوان دستگاه برتر شناخته شد.

آشوبی تصریح کرد:همکاری و هماهنگی در گیلان در زمینه‌های مختلف در سطح مطلوبی قرار دارد و این تعاملات می‌تواند ثمربخش باشد و نتایج مثبتی برای مردم به همراه داشته باشد.

وی قدردانی از زحمات پرستاران، بر ضرورت استمرار خدمت‌رسانی مسئولانه و ارتقای کیفیت خدمات درمانی تأکید کرد و افزود: انتظار می‌رود کادر درمان، به‌ویژه پرستاران، با انگیزه و توان بیشتری نسبت به گذشته در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.