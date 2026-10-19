به گزارش خبرنگار مهر، نشست معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با مشاوران امور بانوان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، با حضور الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در نخستین سخنرانی این نشست با اشاره به نقش مردم در عبور از شرایط دشوار کشور، گفت: زنان و دختران در مقاطع حساس، حضوری پررنگ و اثرگذار داشته‌اند و نقش آن‌ها در حفظ انسجام ملی و همراهی با کشور اساسی است.

وی با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح و ظرفیت‌های دفاعی کشور اظهار کرد: توان موشکی و پهپادی و شناخت دقیق از شرایط منطقه، تصویری مقتدرانه از کشور ارائه کرده است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تأکید بر همراهی مردم با دولت افزود: مردم با وجود مشکلات و تنگناها، در صحنه حضور دارند و این همراهی در حفظ امید و انسجام ملی نقش مهمی ایفا می‌کند.

حضرتی همچنین با اشاره به حضور زنان و دختران در صحنه‌های حساس کشور، بر نقش مؤثر آنان در حفظ همبستگی و ایستادگی جامعه تأکید کرد.

در ادامه نشست فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به نقش زنان در دفاع از کشور، گفت: ایستادگی برای ایران به جنسیت افراد ارتباطی ندارد و زنان و مردان در مسیر دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور در کنار یکدیگر ایستاده‌اند.

مهاجرانی با بیان اینکه حضور در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس یادآور فداکاری‌های مردم ایران است، اظهار کرد: این مکان نماد اقتدار ملتی است که برای حفظ استقلال خود، با وجود امکانات محدود، توانست دستاوردهای بزرگی به دست آورد.

وی با اشاره به تاریخ جنگ‌های ایران در ۲۰۰ سال گذشته افزود: در طول این مدت، جنگ‌های متعددی به کشور تحمیل شد که در جریان آن‌ها بخش‌هایی از سرزمین ایران از دست رفت؛ اما در دفاع مقدس، با وجود اینکه کشور به‌تازگی انقلاب را پشت سر گذاشته و با بحران‌های داخلی و ناآرامی‌هایی در مناطق مختلف مواجه بود، حتی یک وجب از خاک کشور از دست نرفت.

سخنگوی دولت ادامه داد: دفاع مقدس یکی از افتخارات بزرگ تاریخ ایران است؛ دوره‌ای که مردم با ایستادگی خود نشان دادند که می‌خواهند و می‌توانند از سرزمینشان دفاع کنند. در این مسیر، تفاوتی میان زن و مرد وجود نداشت و همه در کنار یکدیگر برای حفظ ایران ایستادند.

مهاجرانی با اشاره به جایگاه مادران در روزهای دشوار و نقش آنان در حفظ روحیه خانواده‌ها تصریح کرد: مادر بودن به قلب انسان وسعت می‌دهد و سختی‌ها می‌توانند روح انسان را گسترده‌تر کنند. وقتی دل انسان به خداوند گرم باشد، توان تحمل دشواری‌ها را پیدا می‌کند.

وی با اشاره به رنج مادران و خانواده‌های شهدا بیان کرد: مادری که چند فرزند خود را به خاک می‌سپارد، با وجود اینکه قلبش سرشار از عاطفه است، می‌تواند با تکیه بر ایمان خود بایستد و مسیرش را ادامه دهد. این توان و صبر، نعمتی است که خداوند در وجود انسان قرار می‌دهد.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با خطاب قرار دادن خانواده‌های شهدا، بر ضرورت همراهی و همدلی جامعه با آنان تأکید کرد و گفت: همه ما خود را در کنار خانواده‌های شهدا می‌دانیم و با دعای خود همراه آنان هستیم. هرچند نمی‌توان جای خالی عزیزان ازدست‌رفته را پر کرد، اما حمایت و همدلی جامعه می‌تواند در تحمل این شرایط دشوار مؤثر باشد.

مهاجرانی با اشاره به صبر خانواده‌های شهدا خاطرنشان کرد: صبر تنها به معنای تحمل رنج نیست؛ بلکه عقل، درایت و توان تصمیم‌گیری در شرایط دشوار نیز از نعمت‌هایی است که می‌تواند به انسان در عبور از بحران‌ها کمک کند.

وی با اشاره به تجربه خانواده‌هایی که پس از شهادت عزیزانشان مسیر زندگی را ادامه داده‌اند، گفت: صبر در کنار ایستادگی می‌تواند زمینه‌ساز پیروزی باشد؛ هرچند صبر دشوار است، اما نتیجه آن می‌تواند شیرین باشد.

سخنگوی دولت همچنین با قدردانی از نیروهای نظامی کشور و مردم حاضر در میدان‌ها اظهار کرد: دست نیروهای نظامی را می‌بوسیم و قدردان مردمی هستیم که با حضور خود، به تقویت انسجام ملی کمک کرده‌اند. مردم با عقلانیت و درایت در مسیر حفظ همبستگی ملی گام برمی‌دارند و این همراهی ارزشمند است.

مهاجرانی با تأکید بر مسئولیت دولت در شرایط دشوار کشور افزود: دولت خدمتگزار وظایف خود را انجام می‌دهد و بخش خصوصی و تولیدکنندگان نیز با فعالیت خود به افزایش تاب‌آوری کشور کمک می‌کنند. همکاری بخش‌های مختلف جامعه می‌تواند توان کشور را برای عبور از شرایط دشوار افزایش دهد.

وی ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر همبستگی ملی، ایستادگی مردم و تلاش بخش‌های مختلف کشور، ایران بتواند از شرایط دشوار پیش‌رو عبور کند.

ضرورت صیانت از ارزش‌های دفاع مقدس

در ادامه، حبیب‌الله جان‌نثاری، معاون بازرسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، در ادامه این نشست با اشاره به نقش زنان در دفاع مقدس و جنگ رمضان، گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف زنان در شرایط جنگی، روایت درست وقایع و تبیین واقعیت‌هاست؛ نقشی که حضرت زینب (س) پس از واقعه عاشورا بر عهده گرفت و امروز نیز زنان می‌توانند با روایتگری صحیح، در برابر تحریف وقایع ایستادگی کنند.

وی با اشاره به نقش زنان در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: زنان ایرانی هم در جبهه‌ها و هم در پشت جبهه، نقش مهمی در حمایت و پشتیبانی از رزمندگان و تربیت نسلی داشتند که برای دفاع از کشور به میدان رفتند.

معاون بازرسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با تأکید بر ضرورت صیانت از ارزش‌های دفاع مقدس تصریح کرد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، وظیفه دارد دستاوردها و ارزش‌های این دوران را حفظ کند و اجازه ندهد این دستاوردها تحریف شوند.

وی با اشاره به توسعه موزه‌های دفاع مقدس در کشور گفت: این موزه‌ها با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ایثارگران و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده ایجاد شده‌اند و حضور در چنین فضاهایی فرصتی برای یادآوری فداکاری‌های ملت ایران است.

جان‌نثاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ رمضان و آنچه شکست اهداف آمریکا در برابر ایران خواند، اظهار کرد: دشمنان با هدف براندازی جمهوری اسلامی ایران و تضعیف توانمندی‌های کشور وارد میدان شدند، اما در تحقق اهداف خود ناکام ماندند.

وی با اشاره به نقش حضور مردمی در شرایط جنگی بیان کرد: مردم ایران برای حفظ کشور و حمایت از نظام، حضوری گسترده داشته‌اند و در این میان، زنان نقش محوری در شکل‌گیری و استمرار اجتماعات مردمی ایفا کرده‌اند.

معاون بازرسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با توصیف میدان‌های تجمع مردمی به‌عنوان «بزرگ‌ترین کارگاه تولید قدرت ملی» گفت: زنان در این اجتماعات نقش محوری دارند و حضور آن‌ها علاوه بر تقویت انسجام ملی، زمینه‌ساز انتقال ارزش‌های دینی و انقلابی به نسل‌های آینده است.

جان‌نثاری همچنین این اجتماعات را بستری برای تربیت دینی و انقلابی دانست و افزود: حضور خانواده‌ها و کودکان در این تجمعات، فرصتی برای آشنایی نسل جدید با مفاهیم دینی، انقلابی و ملی فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی خاطرنشان کرد: با وجود تفاوت در دیدگاه‌ها، روحیات و گرایش‌های سیاسی، مردم ایران یک ملت هستند و باید در برابر تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف و دوقطبی‌سازی هوشیار باشند.

جان‌نثاری با اشاره به تلاش دشمنان برای افزایش فشارهای اقتصادی و تضعیف تاب‌آوری جامعه گفت: باید مراقب بود که فشارها و اختلاف‌افکنی‌ها به انسجام جامعه آسیب نزند؛ چراکه حفظ همبستگی مردم، به‌ویژه در شرایط دشوار، اهمیت بسیاری دارد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به پیروزی نهایی ایران، بر نقش مردم و به‌ویژه زنان در حفظ انسجام ملی و ایستادگی در برابر فشارهای دشمنان تأکید کرد.