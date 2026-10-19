دریافت 1 MB کد مطلب 6982518 https://mehrnews.com/x3dnbp ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷ کد مطلب 6982518 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷ سه پرتاب، سه رکورد؛ درخشش بانوی ایرانی در پارادوومیدانی فائزه دیبایی، عضو تیم ملی پارادوومیدانی زنان ایران، در رشته پرتاب دیسک رکورد آسیا و بازیهای پاراآسیایی را شکست. کپی شد مطالب مرتبط دختر پارادوومیدانی کار ایران با رکورد شکنی به فینال پرتاب دیسک رسید صعود تیم ملی بسکتبال با ویلچر به مرحله حذفی قطعی شد پایان کار پارادوچرخهسوار ایران با ناکامی از صعود به فینال برچسبها آسیا ورزش بازی های پاراآسیایی پاراآسیایی
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