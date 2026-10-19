سه پرتاب، سه رکورد؛ درخشش بانوی ایرانی در پارادوومیدانی

فائزه دیبایی، عضو تیم ملی پارادوومیدانی زنان ایران، در رشته پرتاب دیسک رکورد آسیا و بازی‌های پاراآسیایی را شکست.