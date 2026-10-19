به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباسی، رئیس جامعه‌المصطفی العالمیه، در دیدار با نوریان، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا و مرادخانی، سفیر جدید ایران در سنگال، به معرفی ظرفیت‌ها و فعالیت‌های علمی و آموزشی این دانشگاه بین‌المللی پرداخت.



وی در این دیدار، خدمات علمی و آموزشی جامعه‌المصطفی را تشریح کرد و به تبیین فعالیت‌های این مجموعه در عرصه بین‌المللی پرداخت.



سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا و سنگال نیز با قدردانی از فعالیت‌های علمی جامعه‌المصطفی در نقاط مختلف جهان، خدمات این نهاد را شایسته تقدیر دانستند و آن را پشتوانه‌ای برای دیپلماسی عمومی و علمی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کردند.



در ادامه این دیدار، دو طرف درباره زمینه‌های همکاری علمی و راه‌های گسترش تعاملات در این حوزه به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.