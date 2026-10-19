  1. استانها
  2. قم
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

سفرای ایران در اوگاندا و سنگال با رئیس جامعه‌المصطفی دیدار کردند

سفرای ایران در اوگاندا و سنگال با رئیس جامعه‌المصطفی دیدار کردند

قم- سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا و سنگال با حضور در سازمان مرکزی جامعه‌المصطفی العالمیه با رئیس این نهاد بین‌المللی دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباسی، رئیس جامعه‌المصطفی العالمیه، در دیدار با نوریان، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا و مرادخانی، سفیر جدید ایران در سنگال، به معرفی ظرفیت‌ها و فعالیت‌های علمی و آموزشی این دانشگاه بین‌المللی پرداخت.

وی در این دیدار، خدمات علمی و آموزشی جامعه‌المصطفی را تشریح کرد و به تبیین فعالیت‌های این مجموعه در عرصه بین‌المللی پرداخت.

سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا و سنگال نیز با قدردانی از فعالیت‌های علمی جامعه‌المصطفی در نقاط مختلف جهان، خدمات این نهاد را شایسته تقدیر دانستند و آن را پشتوانه‌ای برای دیپلماسی عمومی و علمی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کردند.

در ادامه این دیدار، دو طرف درباره زمینه‌های همکاری علمی و راه‌های گسترش تعاملات در این حوزه به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

کد مطلب 6982520

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها