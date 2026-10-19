به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباسی، رئیس جامعهالمصطفی العالمیه، در دیدار با نوریان، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا و مرادخانی، سفیر جدید ایران در سنگال، به معرفی ظرفیتها و فعالیتهای علمی و آموزشی این دانشگاه بینالمللی پرداخت.
وی در این دیدار، خدمات علمی و آموزشی جامعهالمصطفی را تشریح کرد و به تبیین فعالیتهای این مجموعه در عرصه بینالمللی پرداخت.
سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا و سنگال نیز با قدردانی از فعالیتهای علمی جامعهالمصطفی در نقاط مختلف جهان، خدمات این نهاد را شایسته تقدیر دانستند و آن را پشتوانهای برای دیپلماسی عمومی و علمی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کردند.
در ادامه این دیدار، دو طرف درباره زمینههای همکاری علمی و راههای گسترش تعاملات در این حوزه به گفتوگو و تبادل نظر پرداختند.
قم- سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا و سنگال با حضور در سازمان مرکزی جامعهالمصطفی العالمیه با رئیس این نهاد بینالمللی دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباسی، رئیس جامعهالمصطفی العالمیه، در دیدار با نوریان، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا و مرادخانی، سفیر جدید ایران در سنگال، به معرفی ظرفیتها و فعالیتهای علمی و آموزشی این دانشگاه بینالمللی پرداخت.
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