  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

احتمال بارش پراکنده باران در برخی نقاط استان بوشهر تا روز جمعه

احتمال بارش پراکنده باران در برخی نقاط استان بوشهر تا روز جمعه

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از احتمال ناپایداری موقت جوی و بارش پراکنده باران در برخی نقاط استان تا روز جمعه خبر داد.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز جمعه غبار محلی، گاهی افزایش ابر، در اواسط روز وزش باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه صبجگاهی از پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین در این مدت بصورت پراکنده و موقت، با رشد ابر ( غالباً در بخش‌هایی از جنوب، نوار شرقی و ارتفاعات استان)، غالبا در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب، احتمال وقوع ناپایداری‌های جوی دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی، در برخی نقاط احتمال ناپایداری موقت جوی و بارش پراکنده باران خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد امروز غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت. فردا غالبا جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت؛ امروز در نواحی جنوبی به هنگام وقوع ناپایداری تا اوایل شب متغیر با سرعت ۱۲ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، در سواحل جنوبی به هنگام وقوع ناپایداری ۶۰ تا ۱۲۰ گای ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کد مطلب 6982528

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها