احتمال بارش پراکنده باران در برخی نقاط استان بوشهر تا روز جمعه

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز جمعه غبار محلی، گاهی افزایش ابر، در اواسط روز وزش باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه صبجگاهی از پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین در این مدت بصورت پراکنده و موقت، با رشد ابر ( غالباً در بخش‌هایی از جنوب، نوار شرقی و ارتفاعات استان)، غالبا در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب، احتمال وقوع ناپایداری‌های جوی دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی، در برخی نقاط احتمال ناپایداری موقت جوی و بارش پراکنده باران خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد امروز غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت. فردا غالبا جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت؛ امروز در نواحی جنوبی به هنگام وقوع ناپایداری تا اوایل شب متغیر با سرعت ۱۲ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، در سواحل جنوبی به هنگام وقوع ناپایداری ۶۰ تا ۱۲۰ گای ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.