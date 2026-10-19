به گزارش خبرنگار مهر، مسعود جعفرنژاد صبح دوشنبه با اشاره به ظرفیت‌های باغداری آذربایجان‌شرقی در تولید انار اظهار کرد: در حال حاضر ۸۳۲ هکتار از اراضی استان به باغات انار اختصاص دارد که از این میزان، ۷۴۰ هکتار بارور و ۹۲ هکتار غیربارور است.

وی افزود: سالانه ۱۰ هزار و ۵۲۵ تن انار در آذربایجان‌شرقی تولید می‌شود و متوسط عملکرد این محصول به حدود ۱۴.۵ تن در هکتار می‌رسد؛ این در حالی است که عملکرد باغات شاخص استان تا ۳۵ تن در هکتار نیز افزایش می‌یابد.

جلفا کانون اصلی تولید انار در آذربایجان‌شرقی

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه جلفا محور اصلی تولید انار استان است، گفت: حدود ۷۰ درصد از سطح باغات انار آذربایجان‌شرقی در این شهرستان قرار دارد. خداآفرین با حدود ۲۰۰ هکتار و میانه با ۳۲ هکتار باغ انار، دیگر مناطق تولیدکننده این محصول در استان هستند.

جعفرنژاد هم‌جواری باغات انار با رودخانه ارس و نزدیکی آن‌ها به جاذبه‌های گردشگری شمال استان را از ظرفیت‌های این بخش دانست و اظهار کرد: انار علاوه بر ارزش اقتصادی، قابلیت ایجاد پیوند میان باغداری، گردشگری کشاورزی و کسب‌وکارهای محلی را دارد.

تنوع ارقام و ظرفیت توسعه صنایع تبدیلی

وی با اشاره به تنوع ارقام انار در آذربایجان‌شرقی، از جمله ارقام بومی، گیلوشا، ساوه، ترش، خونین، ملس و آق‌شاور، خاطرنشان کرد: این محصول علاوه بر مصرف تازه‌خوری، قابلیت فرآوری به محصولاتی مانند آب‌انار، کنسانتره و رب انار را دارد و می‌توان از این ظرفیت برای افزایش ارزش افزوده و توسعه صنایع تبدیلی استفاده کرد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: حمایت از باغداران، بهبود بهره‌وری باغات، توسعه روش‌های نوین باغداری و تقویت صنایع تبدیلی می‌تواند به افزایش درآمد تولیدکنندگان و ایجاد اشتغال کمک کند.

جعفرنژاد توسعه فرآوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صادراتی انار را از دیگر زمینه‌های تقویت جایگاه این محصول در اقتصاد کشاورزی استان دانست.