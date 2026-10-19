به گزارش خبرنگار مهر، محمد بختیار خلیقی صبح دوشنبه در نشست امضای تفاهم‌نامه همکاری پژوهشی و فناوری میان صوت و بنیاد نخبگان استان اظهار کرد: ارتقای توان رقابتی صنایع و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی، نیازمند استفاده هدفمند از دانش تخصصی، پژوهش و فناوری‌های نوین است و ارتباط مؤثر با نخبگان می‌تواند به رفع موانع تولید کمک کند.

وی افزود: شناسایی نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی و معدنی و بهره‌گیری از توان علمی نخبگان برای ارائه راهکارهای کاربردی، از محورهای مهم همکاری مشترک با بنیاد نخبگان کردستان است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اهمیت توسعه پژوهش‌های کاربردی بیان کرد: این همکاری می‌تواند زمینه حمایت از ایده‌های نوآورانه، بهبود فرآیندهای تولید و افزایش بهره‌وری در واحدهای اقتصادی استان را فراهم کند.

خلیقی ادامه داد: استفاده از ظرفیت نخبگان در حل مسائل صنعت و معدن، علاوه بر ارتقای کیفیت محصولات، به توسعه فناوری و تقویت رقابت‌پذیری صنایع کردستان کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به مفاد تفاهم‌نامه امضاشده میان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کردستان و بنیاد نخبگان استان گفت: بر اساس این توافق، دو طرف برای گسترش همکاری‌های پژوهشی و فناورانه، شناسایی ظرفیت‌های علمی و تخصصی و ارائه راهکارهای نوآورانه متناسب با نیازهای بخش صنعت، معدن و تجارت همکاری می‌کنند.

این تفاهم‌نامه با هدف تقویت ارتباط میان بخش صنعت و جامعه نخبگانی و استفاده از ظرفیت‌های علمی استان برای پشتیبانی از تولید و توسعه اقتصادی کردستان به امضا رسیده است.