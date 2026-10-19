به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو روز دوشنبه در آیین گرامیداشت روز پرستار و سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) با عنوان یک ایران پرستار، با قدردانی از تلاش‌های جامعه پرستاری اظهار کرد: پرستاران در دشوارترین شرایط، با حضور مستمر در مراکز درمانی و اورژانسی، نقشی اساسی در روند درمان بیماران و حمایت از خانواده‌های آنان ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به مسئولیت‌های سنگین پرستاران در نظام سلامت افزود: خدمت‌رسانی این قشر تنها به مراقبت‌های درمانی محدود نمی‌شود، بلکه همراهی با بیماران و خانواده‌های آنان در مراحل مختلف درمان، بخشی از مسئولیت مهم و ارزشمند پرستاران است.



استاندار قم با تأکید بر ضرورت توجه جدی به جایگاه حرفه‌ای و معیشتی پرستاران بیان کرد: با وجود شیفت‌های کاری فشرده و مسئولیت‌های متعدد، در برخی موارد میان میزان فعالیت و دریافتی پرستاران تناسب لازم وجود ندارد و رسیدگی به این مسئله باید در اولویت برنامه‌های حوزه سلامت قرار گیرد.



بهنام‌جو با اشاره به تفاوت سطح درآمد کادر درمان در قم با برخی مراکز درمانی کلان‌شهرها گفت: برای ارتقای پرداختی‌ها و بهبود وضعیت رفاهی پرستاران باید از ظرفیت‌های موجود در استان استفاده کرد و اقدامات دانشگاه علوم پزشکی قم در این زمینه نیز با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.



بهبود شرایط معیشتی پرستاران پیگیری می‌شود



وی با بیان اینکه پرستاران از ارکان اصلی ارائه خدمات درمانی به شمار می‌روند، بر ضرورت استمرار برنامه‌های حمایتی از این قشر تأکید کرد و افزود: توجه به شرایط کاری و معیشتی پرستاران، در کنار تقویت زیرساخت‌های درمانی، از موضوعات مهم مدیریت حوزه سلامت استان است.



استاندار قم همچنین توسعه زیرساخت‌های درمانی را از نیازهای مهم استان برشمرد و اظهار کرد: تأمین تجهیزات پزشکی، افزایش ظرفیت فضاهای بیمارستانی و رفع کمبودهای موجود باید به‌صورت مستمر در برنامه‌ریزی‌های حوزه سلامت دنبال شود.



بهنام‌جو با اشاره به کمبود نیروی پرستاری در مراکز درمانی قم بیان کرد: توسعه ظرفیت‌های بیمارستانی، علاوه بر افزایش امکان ارائه خدمات درمانی، فرصت‌های شغلی جدیدی برای به‌کارگیری نیروهای متخصص پرستاری فراهم می‌کند.



وی افزود: بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید درمانی باید با توجه به نیازهای استان دنبال شود تا ضمن گسترش خدمات سلامت، امکان استفاده بیشتر از توان تخصصی نیروهای پرستاری نیز فراهم شود.



گردشگری سلامت تقویت می‌شود



استاندار قم با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی بخش درمان گفت: توسعه گردشگری سلامت یکی از محورهای مهم برای تقویت توان مالی بیمارستان‌ها و افزایش درآمدهای حوزه درمان است.



بهنام‌جو افزود: جذب بیماران خارجی می‌تواند فرصتی برای ارتقای جایگاه درمانی استان باشد و باید ظرفیت‌های موجود در این حوزه برای توسعه خدمات درمانی و افزایش درآمد مراکز بیمارستانی مورد توجه قرار گیرد.



وی با اشاره به ارتباط توسعه خدمات درمانی با تقویت زیرساخت‌های سلامت خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه مراکز درمانی، تأمین تجهیزات موردنیاز، رفع کمبود نیروی پرستاری و گسترش گردشگری سلامت باید در کنار توجه به وضعیت معیشتی کارکنان حوزه سلامت دنبال شود.