به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شمار صهیونیست هایی که به عنوان «فراری از خدمت نظامی» در ارتش اشغالگر صهیونیستی دسته‌بندی می‌شوند، از حدود ۷۵ هزار نفر در اوایل سال ۲۰۲۶، به حدود ۱۱۰ هزار نفر افزایش یافته است.

این افزایش بی‌سابقه در حالی رخ داده است که پیش‌بینی می‌شود این تعداد در دوره آینده نیز افزایش یابد.

برآوردهای ارتش نشان می‌دهد که یهودیان ارتدوکس افراطی (حریدیم) حدود ۸۰ درصد از کل افرادی را تشکیل می‌دهند که در حال حاضر به عنوان متخلف از خدمت نظامی شناخته می‌شوند. آمار مربوط به دفتر مشاور حقوقی کابینه رژیم صهیونیستی نسبت حریدیم از کل فراریان از خدمت را تا رقم ۸۳ درصد برآورد می کند.

با وجود این آمار بی‌سابقه و صدور حکمی از سوی دادگاه عالی مبنی بر تأکید بر لزوم اجرای قانون در حق فراریان، اقدامات اجرایی همچنان تا حد زیادی متوقف مانده است.

قرار بود عملیات گسترده سربازگیری در ماه جاری میلادی در سرزمین‌های اشغالی اجرا شود، اما پس از اختلاف میان پلیس و ارتش بر سر توزیع مسئولیت‌ها، این اقدام لغو شد؛ چرا که پلیس خواستار اختصاص ۳۰۰ سرباز برای کمک در انجام بازداشت‌ها شده بود، اما ارتش این درخواست را رد کرد و آن را خارج از حیطه وظایف خود دانست.

این در حالی است که دادگاه عالی رژیم صهیونیستی به اتفاق آراء قانونی را که توسط کابینه بنیامین نتانیاهو تصویب شده بود و مانع از بازداشت فراریان حریدیم می‌شد، لغو و تأکید کرد که این قانون نقض‌ کننده ممنوعیت تبعیض و اصل برابری است.

گالی بهاراف میارا، مشاور حقوقی کابینه، خواستار تقویت اقدامات اجرایی و ازسرگیری جذب سرباز بر اساس نیاز امنیتی مبرم جهت افزایش توان ارتش شد و خاطرنشان کرد که با وجود اینکه حریدیم‌ها اکثریت قاطع فراریان را تشکیل می‌دهند، اما کیفرخواست‌های صادر شده علیه فراریان از خدمت در سال جاری، تنها در کمتر از ۱۰ درصد موارد آن‌ها را هدف قرار داده است.

در همین راستا، سرتیپ شای تایب، رئیس بخش برنامه‌ریزی و مدیریت نیروی انسانی در ارتش اسرائیل، طی سخنانی در کمیسیون امور خارجه و دفاع در کنست، هشدار داد که کسری نیروی انسانی در میان سربازان ارتش در حال افزایش است و از ۱۲ هزار به ۱۷ هزار نفر رسیده است.

سرزمین‌های اشغالی دیروز یکشنبه شاهد موج جدیدی از اعتراضات بود؛ معترضان که حامی گروه افراطی حریدیم بودند، اقدام به مسدود کردن بزرگراه شماره ۴ در هر دو جهت در نزدیکی تقاطع یفنه در اعتراض به بازداشت فراریان از خدمت کردند. پلیس رژیم صهیونیستی برای متفرق کردن معترضان و بازگشایی بزرگراه از نارنجک صوتی و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد.