رحمانی: ۲۱ درصد زنان بالای ۵۰ سال به پوکی استخوان مبتلا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، خالد رحمانی صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، با اشاره به آمار ابتلا به پوکی استخوان در افراد بالای ۵۰ سال اظهار کرد: بر اساس داده‌های نظام بهداشتی، حدود ۲۱ درصد زنان و ۶ درصد مردان این گروه سنی به پوکی استخوان مبتلا هستند که بیانگر تفاوت قابل توجه شیوع این بیماری میان زنان و مردان است.

وی با بیان اینکه پوکی استخوان از بیماری‌های مزمن شایع در سالمندی است، افزود: کاهش استحکام استخوان‌ها خطر شکستگی را افزایش می‌دهد و شکستگی مهره‌ها، لگن و ران از عوارض این بیماری محسوب می‌شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: شکستگی‌های شدید، به‌ویژه در ناحیه لگن و ران، ممکن است پیامدهای جدی برای سلامت فرد داشته باشند و حتی خطر مرگ‌ومیر را افزایش دهند؛ ازاین‌رو، شناسایی عوامل خطر و توجه به راهکارهای پیشگیرانه اهمیت زیادی دارد.

سلامت استخوان‌ها از کودکی شکل می‌گیرد

رحمانی با تأکید بر اینکه پیشگیری از پوکی استخوان نباید به دوران سالمندی محدود شود، گفت: دریافت کافی کلسیم و سایر مواد مغذی در سال‌های رشد، نقش مهمی در شکل‌گیری و حفظ استحکام استخوان‌ها در سال‌های آینده زندگی دارد.

وی مصرف مواد غذایی مفید از جمله لبنیات کم‌چرب و سبزیجات را در تأمین نیازهای تغذیه‌ای بدن مؤثر دانست و افزود: تغذیه مناسب باید به‌عنوان بخشی از سبک زندگی سالم مورد توجه قرار گیرد تا احتمال ابتلا به پوکی استخوان در سنین بالاتر کاهش یابد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به نقش ویتامین D در جذب کلسیم خاطرنشان کرد: قرار گرفتن متعادل در معرض نور خورشید می‌تواند به تأمین این ویتامین کمک کند و توصیه می‌شود افراد با رعایت ملاحظات ایمنی، روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در معرض نور خورشید قرار گیرند.

رحمانی در پایان بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره عوامل خطر پوکی استخوان تأکید کرد و یادآور شد: توجه به تغذیه مناسب، دریافت مواد مغذی مورد نیاز و انتخاب سبک زندگی سالم از سال‌های ابتدایی زندگی، می‌تواند در حفظ سلامت استخوان‌ها و کاهش عوارض این بیماری در دوران سالمندی مؤثر باشد.