میزخدمت دستگاه قضایی در اجتماعات شبانه مردم سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در دادگستری سمنان از برپایی میزخدمت دستگاه قضایی در اجتماع اقتدار مردم سمنان خبر داد.

وی با بیان اینکه میزخدمت دستگاه قضایی هر شب در اجتماع اقتدار مردم مرکز استان سمنان برپا است، افزود: میز خدمت دادگستری کل استان سمنان هر شب از ساعت ۲۰، هم‌زمان با آغاز اجتماعات شبانه، تا پایان برنامه با حضور مسئولان قضایی استان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه این میزخدمت در قالب موکب میدان سعدی سمنان جنب کاروانسرای شاه عباسی دایر است، گفت: تلاش می شود تا به مشکلات قضایی مردم در این میزخدمت رسیدگی شود.

اکبری با بیان اینکه این اقدام با هدف برنامه‌های خدمات‌رسانی قضایی به شهروندان صورت می گیرد، بیان داشت: استماع مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی مردم و ارجاع آن برای رفع مشکلات از جمله محورهای این میزخدمت است.