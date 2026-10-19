به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان پوررشید اظهار داشت: در تمام این مدت ترجیح داده‌ام به‌جای حضور در رسانه‌ها، تمرکزم بر انجام مسئولیت‌هایی باشد که در قبال باشگاه ملوان و هوادارانش بر عهده دارم. اما اتفاقات اخیر و به‌ویژه برخی اظهارنظرها درباره باشگاه ملوان و مردم انزلی، شرایطی را به وجود آورده که احساس می‌کنم لازم است شخصاً درباره آن صحبت کنم.



وی با تأکید بر احترام به مردم آذربایجان و هواداران تراکتور افزود: پیش از هر چیز می‌خواهم تأکید کنم که برای مردم شریف تبریز، آذربایجان عزیز و هواداران باشگاه تراکتور احترام فراوانی قائلم. آذربایجان بخش جدایی‌ناپذیری از هویت، تاریخ و افتخارات ایران است و مردم گیلان و آذربایجان پیوندهایی عمیق‌تر از آن دارند که حواشی یک مسابقه فوتبال بتواند خدشه‌ای به آن وارد کند. بندرانزلی نیز از دیرباز شهری با تنوع فرهنگی و قومی بوده که مردمانی با زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف در کنار یکدیگر با احترام و همدلی زندگی کرده‌اند. حضور پررنگ شهروندان آذری‌زبان در بافت اجتماعی این شهر نیز گواهی بر همین همزیستی دیرینه است. حساب مردم شریف آذربایجان و هواداران واقعی تراکتور از افرادی که تحت عنوان هواداری، در ورزشگاه‌های مختلف به دنبال ایجاد تنش و اختلاف هستند، کاملاً جداست.



مالک باشگاه ملوان با محکوم‌کردن هرگونه توهین در ورزشگاه‌ها تصریح کرد: من هرگونه توهین را، در هر شکل و سطحی، محکوم می‌کنم؛ چه علیه یک بازیکن باشد، چه علیه یک مربی، یک باشگاه یا مردم یک منطقه. هیچ توهینی را نمی‌توان با توهین دیگری توجیه کرد و معتقدم همه ما، از مدیران و بازیکنان گرفته تا رسانه‌ها و هواداران، در قبال حفظ حرمت فوتبال مسئولیت داریم. اما یک پرسش اساسی وجود دارد؛ آیا قرار است اتفاقات یک مسابقه را به‌صورت کامل و منصفانه بررسی کنیم یا صرفاً بخشی از آن را که با یک روایت خاص همخوانی دارد، ببینیم؟



پوررشید با اشاره به شعارهای تماشاگران میهمان پیش از آغاز مسابقه اظهار داشت: در مسابقه اخیر، تماشاگران میهمان پیش از آغاز بازی شعارهایی درباره آستارا و حیران سر دادند؛ مناطقی که هویت جغرافیایی و تاریخی آن‌ها برای مردم گیلان اهمیت ویژه‌ای دارد. طرح ادعاهای تحریک‌آمیز درباره تعلق سرزمینی این مناطق در یک ورزشگاه فوتبال، چه ارتباطی با حمایت از یک تیم دارد؟ چرا باید چنین شعارهایی در ورزشگاه انزلی سر داده شود و سپس، بدون توجه به نقش آن‌ها در متشنج‌شدن فضا، تمام مسئولیت اتفاقات متوجه تماشاگران میزبان باشد؟ به اعتقاد من، این‌گونه شعارها از چارچوب رقابت ورزشی فراتر می‌روند و می‌توانند به حساسیت‌های قومی و مسائل مرتبط با وحدت ملی دامن بزنند. انتظار دارم همان‌طور که درباره شعارهای تماشاگران ملوان حساسیت نشان داده می‌شود، این رفتارها نیز با همان دقت و جدیت بررسی شوند.



وی در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده درباره شعارهای نژادپرستانه در ورزشگاه انزلی تأکید کرد: من ادعای مطرح‌شده درباره سر داده‌شدن شعارهای نژادپرستانه در ورزشگاه انزلی را نمی‌پذیرم. نمی‌توان بدون بررسی دقیق محتوای شعارها، هر رفتار ناپسندی را ذیل یک عنوان مشخص قرار داد. اگر مستنداتی درباره شعارهای نژادپرستانه وجود دارد، باید به مراجع مسئول ارائه شود تا درباره آن قضاوت کنند. ما نیز تصاویر و مستندات خود را درباره رفتار تماشاگران میهمان ارائه خواهیم کرد.



مالک باشگاه ملوان با بیان اینکه تنش‌های اخیر ریشه در اتفاقات گذشته دارد، افزود: اتفاقات این مسابقه یک‌شبه به وجود نیامده است. ما هنوز اتفاقات دو فصل قبل در ورزشگاه تبریز را فراموش نکرده‌ایم؛ زمانی که هواداران ملوان پس از چندین بار جابه‌جایی در سکوها، در نهایت ناچار به ترک ورزشگاه شدند. آن روز هم این هواداران برای حمایت از تیمشان به ورزشگاه رفته بودند و حق داشتند در جایگاه قانونی خود حضور داشته باشند. آیا حرمت و حقوق تماشاگران فقط زمانی اهمیت دارد که متعلق به یک باشگاه خاص باشند؟ در فوتبال ایران نمونه‌های دیگری نیز وجود داشته که حتی چهره‌های بزرگی مانند علی دایی و کریم باقری از توهین‌هایی که در ورزشگاه‌ها تجربه کرده‌اند، گلایه داشته‌اند. یادآوری این موارد برای آن است که تأکید کنم رفتارهای ناپسند در ورزشگاه‌ها محدود به یک شهر یا یک مسابقه نیست و برخورد با آن‌ها نیز نباید گزینشی باشد.

پوررشید در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از رفتارهای تحریک‌آمیز برخی بازیکنان عنوان کرد: نمی‌توان نقش رفتار برخی بازیکنان را در تحریک فضای ورزشگاه نادیده گرفت. بازیکنی که سابقه حضور در دو جام جهانی را دارد و سال‌ها پیراهن تیم ملی ایران را پوشیده، باید بیش از دیگران به مسئولیت حرفه‌ای و رفتاری خود آگاه باشد. آیا منطقی است که یک بازیکن باتجربه، به‌جای کمک به آرامش ورزشگاه، با حرکاتی که در مسابقات مختلف موجب اعتراض و جنجال شده، وارد تقابل با تماشاگران شود؟ رفتارهای منتسب به این بازیکن، از جمله در دیدار فصل گذشته در انزلی و اتفاقات مسابقه اخیر، باید به‌صورت جدی بررسی شود. انتظار از یک بازیکن ملی‌پوش این است که در کنترل تنش پیش‌قدم باشد، نه اینکه خود به بخشی از آن تبدیل شود. متأسفانه این تصور وجود دارد که در گذشته برخورد بازدارنده و متناسبی با برخی رفتارهای تحریک‌آمیز صورت نگرفته است. رفتارهایی که بارها در شهرهای مختلف ایران تکرار شده است.



وی در دفاع از فرهنگ هواداری مردم انزلی اظهار داشت: من نمی‌خواهم از رفتار ناپسند هیچ تماشاگری دفاع کنم؛ اما اجازه هم نمی‌دهم فرهنگ هواداری مردم انزلی با چند تصویر و روایت گزینشی زیر سؤال برود. همین هفته گذشته، در شرایطی که ملوان در خانه مقابل فولاد شکست خورده بود، هواداران ما حامد لک، دروازه‌بان تیم حریف را تشویق کردند. این نیز بخشی از حقیقت سکوهای انزلی است که متأسفانه در روایت‌های اخیر کمتر دیده شده است.



پوررشید در واکنش به اظهارات اخیر مالک باشگاه تراکتور، گفت: من قصد ندارم درباره تصمیمات داخلی باشگاه دیگری اظهارنظر کنم، اما نگاه خودم به مالکیت باشگاه ملوان کاملاً روشن است. ملوان نزدیک به شصت سال تاریخ، هویت و افتخار دارد و ریشه در زندگی مردم این شهر دوانده است. من به‌عنوان مالک باشگاه، خودم را صاحب اختیار مطلق این هویت نمی‌دانم که بتوانم به‌تنهایی تصمیم بگیرم ملوان در لیگ حضور داشته باشد یا نداشته باشد. ملوان پیش از من وجود داشته، پس از من نیز وجود خواهد داشت و متعلق به مردمی است که نسل‌به‌نسل با آن زندگی کرده‌اند. مالکیت یک باشگاه ریشه‌دار، بیش از آنکه به معنای اختیار تصمیم‌گیری درباره سرنوشت آن باشد، مسئولیت حفاظت از اعتبار، تاریخ و حقوق آن است.



مالک باشگاه ملوان با تأکید بر ضرورت اجرای قانون در فوتبال ایران تصریح کرد: با این حال، یک موضوع برای من کاملاً روشن است؛ ا «اگر روزی ببینم نفوذ، فشار یا روابط خارج از چارچوب قانون می‌تواند جایگزین مقررات شود و نتیجه یک مسابقه برخلاف آنچه مستندات و قوانین اقتضا می‌کنند تغییر کند، حتی یک ثانیه هم برای کناره‌گیری از این فوتبال تردید نخواهم کرد؛ فوتبالی که برای میلیون‌ها نفر از مردم این سرزمین، یکی از معدود دلخوشی‌هاست و نباید اعتبار و سلامت آن قربانی منافع اشخاص شود. من از حضور ملوان در لیگ به‌عنوان ابزار فشار استفاده نمی‌کنم؛ زیرا چنین تصمیمی تنها متعلق به من نیست. اما درباره حضور شخصی خودم در ساختار این فوتبال اختیار دارم و حاضر نیستم بخشی از فضایی باشم که در آن قدرت اشخاص بر قانون برتری پیدا کند.



وی با اشاره به شرایط برگزارنشدن مسابقه برابر تراکتور خاطرنشان کرد: برای من پذیرفتنی نیست که یک باشگاه، با وجود حضور در ورزشگاه و آمادگی برای مسابقه، صرفاً به دلیل تصمیم طرف مقابل از حق قانونی خود محروم شود. البته تشخیص نهایی مسئولیت برگزارنشدن مسابقه بر عهده مراجع ذی‌صلاح است و انتظار داریم تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس گزارش‌های رسمی، مستندات موجود و مقررات صورت گیرد. بر اساس تصاویر و مستندات موجود، داور و نماینده فدراسیون اعلام کرده‌اند که مانعی برای برگزاری مسابقه وجود ندارد و حتی مدت ۱۵ دقیقه نیز برای حضور تیم تراکتور در زمین انتظار کشیده شده است. این موضوع باید با گزارش رسمی عوامل مسابقه تطبیق داده شود و مبنای رسیدگی قانونی قرار گیرد. مقررات فوتبال در خصوص مسئولیت تیم‌ها و نحوه رسیدگی به برگزارنشدن مسابقات، چارچوب مشخصی دارد و انتظار داریم هیچ فشار یا مداخله‌ای خارج از این چارچوب بر روند تصمیم‌گیری تأثیر نگذارد.



پوررشید درباره گزارش‌های منتشرشده پیرامون نقش مالک باشگاه تراکتور در برگزارنشدن مسابقه و ضرورت اجرای یکسان مقررات افزود: گزارش‌هایی درباره نقش مستقیم مالک باشگاه تراکتور در تصمیم به برگزارنشدن مسابقه منتشر شده است. انتظار داریم مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ این موضوع را بررسی کنند و روشن شود تصمیم نهایی چگونه و توسط چه کسانی اتخاذ شده است. ما به دنبال امتیاز خارج از چارچوب قانون نیستیم؛ خواسته ما اجرای دقیق و یکسان مقررات است. اگر قانون برای همه یکسان است، باید بدون توجه به نام باشگاه، میزان سرمایه‌گذاری مالک یا فشارهای رسانه‌ای اجرا شود.

مالک باشگاه ملوان در بخش پایانی صحبت‌های خود بار دیگر بر احترام به مردم آذربایجان تأکید کرد و گفت: می‌خواهم بار دیگر بر احترام خود به مردم تبریز، آذربایجان و هواداران تراکتور تأکید کنم. ما با هیچ قوم و مردمی اختلاف نداریم و اجازه نمی‌دهیم رقابت دو باشگاه به اختلاف میان مردم تبدیل شود. فوتبال باید عامل نزدیکی مردم باشد، نه ابزاری برای ایجاد شکاف میان آن‌ها. به هواداران ملوان نیز اطمینان می‌دهم که برای دفاع از حقوق قانونی باشگاه، از هیچ اقدام مشروعی کوتاهی نخواهیم کرد. از آن‌ها می‌خواهم ضمن حفظ آرامش و احترام به دیگران، همچنان با همان تعصب همیشگی از تیمشان حمایت کنند.