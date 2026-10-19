الزام «بیمه ها» به اصلاح قرارداد داروخانه ها+نامه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران طی مکاتبات جداگانه‌ای با مدیران عامل سازمان‌های بیمه‌گر پایه، ضمن ارسال مصوبه شورای عالی بیمه سلامت مبنی بر فرمت جدید قرارداد داروخانه ها با بیمه های پایه و تکمیلی، خواست با قید فوریت مصوبه مذکور، اجرا و قراردادهای موجود داروخانه ها با آن بیمه ها مطابق متن ابلاغی اصلاح و جایگزین گردد.

این مکاتبه جهت پیگیری لازم و اعلام هرگونه مغایرت احتمالی قراردادهای بیمه با فرمت رسمی و قانونی مصوب شورای عالی بیمه سلامت، به شعب سراسر کشور رونوشت داده شد.