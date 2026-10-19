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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

الزام «بیمه ها» به اصلاح قرارداد داروخانه ها+نامه

الزام «بیمه ها» به اصلاح قرارداد داروخانه ها+نامه

رئیس انجمن داروسازان ایران، خواستار تسریع در اجرای مصوبه شورای عالی بیمه سلامت شد که بر اساس آن بیمه ها باید شکل قرارداد با داروخانه ها را اصلاح کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران طی مکاتبات جداگانه‌ای با مدیران عامل سازمان‌های بیمه‌گر پایه، ضمن ارسال مصوبه شورای عالی بیمه سلامت مبنی بر فرمت جدید قرارداد داروخانه ها با بیمه های پایه و تکمیلی، خواست با قید فوریت مصوبه مذکور، اجرا و قراردادهای موجود داروخانه ها با آن بیمه ها مطابق متن ابلاغی اصلاح و جایگزین گردد.

الزام «بیمه ها» به اصلاح قرارداد داروخانه ها+نامه

الزام «بیمه ها» به اصلاح قرارداد داروخانه ها+نامه

الزام «بیمه ها» به اصلاح قرارداد داروخانه ها+نامه

این مکاتبه جهت پیگیری لازم و اعلام هرگونه مغایرت احتمالی قراردادهای بیمه با فرمت رسمی و قانونی مصوب شورای عالی بیمه سلامت، به شعب سراسر کشور رونوشت داده شد.

کد مطلب 6982577
حبیب احسنی پور

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