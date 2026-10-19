صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در استان بوشهر

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار جوی سطح زرد در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار دوشنبه ۲۷ مهر ماه و پایان آن جمعه اول آبان ماه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وقوع تندباد موقت، گاهی باد و گردوخاک، رعد و برق، رگبار پراکنده باران، در مناطق مستعد با احتمال ریزش تگرگ از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار استان بوشهر بویژه برخی نقاط جنوبی و نوار شرقی استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اقزود: احتمال سیلابی شدن مسیل ها و جاری شدن روان آب، احتمال طغیان رودخانه های فصلی، احتمال صاعقه، احتمال آب گرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، وزش باد شدید و احتمال خسارت به سازه های سبک و نیمه سنگین، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی بخصوص محصول خرما و شکستن درختان از اثرات این مخاطره است.

وی گفت: اجتناب از توقف در مسیر مسیل ها و رودخانه ها، اجتناب از چرای دامها در مناطق مرتفع، عدم توقف در کنار سازه ها و ساختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده، مراقبت از محصولات کشاورزی طی این مدت توصیه می شود.