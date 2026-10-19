به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بارش‌های ناشی از فعالیت احتمالی پدیده ال‌نینو، در صورت پراکنش مناسب و مدیریت روان‌آب‌ها، می‌تواند به تغذیه منابع آب زیرزمینی، احیای قنوات، تقویت مراتع و رونق کشت‌های پاییزه در استان کمک کند؛ اما بارش‌های شدید و نوسانات دمایی نیز خطر خسارت به مزارع، باغ‌ها، گلخانه‌ها و واحدهای دامداری را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به آسیب‌پذیری گلخانه‌ها در برابر تندبادها و افت دما افزود: گلخانه‌داران باید سازه‌ها، پایه‌ها و پوشش‌های پلاستیکی را بررسی و تقویت کنند و برای تأمین گرمایش جایگزین، سوخت ذخیره و برق اضطراری آمادگی داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان‌وبلوچستان همچنین از باغداران خواست کانال‌های زهکشی و مسیرهای انتقال آب را پاک‌سازی کنند تا از تجمع آب و پوسیدگی ریشه درختان نخل، موز، انبه و مرکبات جلوگیری شود.

دهمرده با هشدار درباره خطر سیلاب برای دام‌ها و تأسیسات مرغداری‌ها گفت: دامداران باید از چرای دام در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و علوفه را در مکان‌های خشک و ایمن نگهداری کنند.

وی بازگشایی زهکش مزارع، تنظیم زمان کشت پاییزه با نظر کارشناسان و پایش بیماری‌های گیاهی پس از بارندگی را از دیگر اقدامات ضروری برشمرد و از آماده‌باش مراکز خدمات جهاد کشاورزی و کارشناسان مدیریت بحران در شهرستان‌های استان خبر داد.