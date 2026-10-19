به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با دست‌اندرکاران مراسم ۱۳ آبان، با اشاره به شرایط حاکم بر ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: پیش از انقلاب، امور کشور از انتخاب‌ها و انتصاب‌ها گرفته تا سرمایه‌ها و مصارف، تحت سلطه بیگانگان بود و استعمارگران با ایجاد فضای رعب و وحشت، امکان اعتراض و اظهارنظر آزادانه را از مردم سلب کرده بودند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد حکومت پهلوی و نقش قدرت‌های خارجی در اداره کشور، افزود: در آن دوران، بیگانگان نه‌تنها بر امور سیاسی و اقتصادی ایران تسلط داشتند، بلکه با تصویب قانون کاپیتولاسیون، برای مستشاران خارجی مصونیت قضایی در نظر گرفته شده بود؛ قانونی که به معنای نادیده گرفتن استقلال و حاکمیت ملی ایران بود.

وی ادامه داد: پیروزی انقلاب اسلامی با حضور مردم و رهبری امام خمینی(ره)، تحولی بنیادین در ساختار سیاسی کشور ایجاد کرد و مردم را از جایگاه تابعان حکومت به صاحبان اصلی کشور ارتقا داد.

عبادی با تأکید بر اینکه مردم‌سالاری دینی ریشه در مبانی فقهی و اعتقادی اسلام دارد، گفت: در نظام اسلامی، مسئولان باید خود را خدمتگزار مردم بدانند و این عنوان صرفاً تشریفاتی نیست، بلکه مسئولیتی قانونی و شرعی است.

وی با بیان اینکه تحقق کامل آرمان‌های انقلاب اسلامی به انتخاب آگاهانه مردم وابسته است، تصریح کرد: تاکنون دولت‌های متعددی با رأی مردم روی کار آمده‌اند، اما صرف برگزاری انتخابات برای تحقق اهداف انقلاب کافی نیست؛ بلکه انتخاب شایسته و مبتنی بر شناخت، تعهد و توانمندی نامزدها اهمیت اساسی دارد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: مردم برای انتخاب فردی که قرار است مسئولیت مهمی را بر عهده بگیرد، باید از افراد آگاه و کارشناسان مورد اعتماد مشورت بگیرند؛ چراکه سرنوشت کشور، استقلال، آزادی، دین و آینده جامعه به تصمیم‌هایی وابسته است که نباید بدون شناخت و بررسی اتخاذ شوند.

عبادی با اشاره به نقش ناآگاهی در شکل‌گیری فتنه‌ها و آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: اگر آگاهی عمومی متناسب با نیازهای جامعه افزایش یابد، زمینه سوءاستفاده دشمنان از نقاط ضعف و خطاهای محاسباتی مردم کاهش پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: بخشی از مشکلات و فاصله میان وضع موجود و آرمان‌های انقلاب، به عملکرد خود ما و کوتاهی در آگاه‌سازی جامعه بازمی‌گردد.

عبادی با انتقاد از کم‌توجهی به آموزش و تبیین مسائل اساسی برای نسل جوان افزود: نوجوانان و جوانان باید به‌درستی با تاریخ استعمار، اهداف قدرت‌های سلطه‌گر و شیوه‌های نفوذ و فریب آشنا شوند.

وی ادامه داد: نمی‌توان از جوانی که آموزش و آگاهی کافی دریافت نکرده است، انتظار داشت در برابر تبلیغات پیچیده و روایت‌سازی‌های دشمن، همواره تصمیمی درست و مبتنی بر شناخت اتخاذ کند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی هماهنگ دستگاه‌های مسئول برای ارتقای آگاهی عمومی گفت: مجلس، دولت، نظام آموزشی، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و رسانه‌ها هرکدام در این زمینه مسئولیت دارند و باید مشخص شود که چه برنامه‌ای برای افزایش شناخت سیاسی و اجتماعی مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، تدوین و اجرا می‌شود.

عبادی با اشاره به اهمیت اولویت‌بندی بودجه‌ها و هزینه‌های کشور بیان کرد: اگر منابعی که پس از وقوع فتنه‌ها و برای جبران خسارت‌ها هزینه می‌شود، پیش از آن صرف آگاهی‌بخشی و پیشگیری شود، بسیاری از مشکلات قابل مهار خواهد بود. پیشگیری از ناآگاهی و افزایش قدرت تحلیل مردم، اقدامی اساسی برای حفظ امنیت، استقلال و انسجام ملی است.

وی با بیان اینکه مسئولیت آگاه‌سازی نسل جدید بر عهده متولیان فرهنگی و آموزشی است، به روایتی درباره کوتاهی سرپرستان در آموزش مسائل ضروری به فرزندان اشاره کرد و گفت: یکی از عوامل آسیب‌پذیری نسل جوان این است که مسائل لازم و اولویت‌های اساسی به‌موقع برای آنان تبیین نمی‌شود؛ در نتیجه، دشمن می‌تواند با استفاده از دروغ و فریب، آنان را به ابزاری برای تحقق اهداف خود تبدیل کند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با نقل خاطره‌ای از حضور گروهی از دانشجویان در اردوی راهیان نور، بر اهمیت روایتگری مستند و روشنگرانه تأکید کرد و افزود: در جریان این اردو، پس از روایتگری یکی از راویان درباره حوادث تاریخی و واقعیت‌های دفاع مقدس، جوانی در حالی که اشک می‌ریخت، به راویان اعتراض کرد که چرا با وجود آگاهی از این مسائل، پیش‌تر آنها را برای نسل جوان تبیین نکرده‌اند.

عبادی این ماجرا را بیانگر مطالبه بخشی از نسل جوان برای دریافت آگاهی‌های دقیق و مستند دانست و تصریح کرد: پیش از آنکه فرد ناآگاه به دلیل ناآگاهی مورد پرسش قرار گیرد، باید از افراد آگاه پرسید که چرا دانسته‌های خود را به‌موقع در اختیار جامعه قرار نداده‌اند و برای آگاه‌سازی مردم چه برنامه‌ای داشته‌اند.

وی با اشاره به ضرورت شناخت ماهیت استعمار و سیاست‌های قدرت‌های خارجی، خاطرنشان کرد: ملت ایران باید با تجربه‌های تاریخی سلطه‌گری و رفتار قدرت‌هایی که استقلال کشورها را نادیده می‌گیرند، آشنا باشد تا فریب شعارها و وعده‌های آنان را نخورد.

عبادی گفت: استقلال، آزادی و هویت دینی و ملی، سرمایه‌هایی هستند که نباید در برابر منافع کوتاه‌مدت نادیده گرفته شوند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی خواستار اتخاذ تصمیم‌های جدی و تدوین برنامه‌های عملی برای ارتقای سطح شناخت جامعه شد و گفت: آگاهی‌بخشی صحیح به نسل جوان و تقویت قدرت تحلیل مردم، از مهم‌ترین اقدامات برای جلوگیری از فتنه‌ها و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و باید در اولویت برنامه‌ریزی مسئولان قرار گیرد.