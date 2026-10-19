  1. استانها
  2. تهران
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

انفجار در سلطان‌آباد بهارستان تلفات جانی نداشت

انفجار در سلطان‌آباد بهارستان تلفات جانی نداشت

بهارستان- انفجار در خیابان فردوس سلطان‌آباد بهارستان سبب آسیب به چند ساختمان و یک خودرو شد، این حادثه تلفات جانی نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، انفجاری روز دوشنبه در محدوده باغ‌مهندس، واقع در خیابان فردوس سلطان‌آباد، شهر گلستان شهرستان بهارستان رخ داد.

این حادثه به چند ساختمان و یک خودرو خسارت زد، اما بنا بر اعلام آتش‌نشانی، تلفات جانی نداشت.

پس از اعلام حادثه، تیم عملیاتی ایستگاه مرکزی آتش‌نشانی شامل شش آتش‌نشان و دو دستگاه خودروی امدادی، یکی سنگین و یکی سبک، به محل اعزام شد و حادثه را مهار کرد.

آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل، انشعابات برق و گاز را قطع و محل را ایمن‌سازی کردند. سپس خسارت واردشده به ساختمان‌ها و خودروی آسیب‌دیده را بررسی کردند.

کد مطلب 6982595

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها