به گزارش خبرنگار مهر، انفجاری روز دوشنبه در محدوده باغ‌مهندس، واقع در خیابان فردوس سلطان‌آباد، شهر گلستان شهرستان بهارستان رخ داد.

این حادثه به چند ساختمان و یک خودرو خسارت زد، اما بنا بر اعلام آتش‌نشانی، تلفات جانی نداشت.

پس از اعلام حادثه، تیم عملیاتی ایستگاه مرکزی آتش‌نشانی شامل شش آتش‌نشان و دو دستگاه خودروی امدادی، یکی سنگین و یکی سبک، به محل اعزام شد و حادثه را مهار کرد.

آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل، انشعابات برق و گاز را قطع و محل را ایمن‌سازی کردند. سپس خسارت واردشده به ساختمان‌ها و خودروی آسیب‌دیده را بررسی کردند.