خبرگزاری مهر- گروه استان ها: در سیستان‌وبلوچستان، امنیت و حرمت انسان‌ها از ارزش‌هایی است که با باورهای دینی، فرهنگ بومی و سنت‌های اجتماعی مردم پیوندی عمیق دارد.

شهادت دو بانوی خدمتگزار، نصرت افتخاری و افسانه عقیلا، بار دیگر واکنش علمای اهل‌سنت استان را به اقدامات تروریستی و ضرورت پاسداری از امنیت و وحدت برانگیخته است.

چهار تن از علمای اهل‌سنت در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن محکومیت این حوادث، بر جایگاه والای زن در آموزه‌های اسلامی و فرهنگ بلوچ، حرمت چادر و ضرورت حفظ همبستگی اقوام و مذاهب تأکید کرده‌اند؛ ارزش‌هایی که صیانت از آن‌ها را برای حفظ آرامش و امنیت جامعه ضروری می‌دانند.

به‌جای ترور زنان؛ نسل آینده را تربیت کنیم

مولوی عبدالواحد بامری امام جمعه اهل‌سنت شمس‌آباد ایرانشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت شهادت دو بانوی محترم، اظهار کرد: ترور ناجوانمردانه این دو بانو را محکوم می‌کنم و معتقدم حفظ کرامت انسانی و احترام به جایگاه زنان باید از اصول اساسی رفتار اجتماعی باشد.

وی با اشاره به تأکید اسلام بر کرامت انسان افزود: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ»؛ این آیه نشان می‌دهد که اساس برخورد با انسان‌ها باید بر احترام، حفظ آبرو و رعایت حقوق آنان استوار باشد.

امام جمعه اهل‌سنت شمس‌آباد ایرانشهر با بیان اینکه احترام متقابل از خانواده آغاز می‌شود، ادامه داد: پدر و مادر باید به فرزندان احترام بگذارند و فرزندان نیز حرمت والدین را نگه دارند. زن و شوهر باید شخصیت یکدیگر را محترم بشمارند و اختلاف‌نظرها نباید به توهین و تحقیر منجر شود.

چادر در بلوچستان نماد حیا و عزت خانواده است

امام جمعه اهل‌سنت شمس‌آباد ایرانشهر با اشاره به جایگاه چادر در فرهنگ مردم بلوچستان اظهار کرد: چادر برای بسیاری از خانواده‌های بلوچ تنها یک پوشش نیست، بلکه نماد حیا، عفت، عزت و هویت فرهنگی خانواده به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: پاسداری از حرمت چادر باید با احترام به شخصیت و جایگاه خود زن همراه باشد؛ همان‌گونه که ارزش حیا با اخلاق نیکو، رفتار محترمانه و مسئولیت‌پذیری معنا پیدا می‌کند.

مولوی بامری با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت و تربیت نسل آینده خاطرنشان کرد: به‌جای تحقیر یکدیگر باید پاسدار عزت و کرامت هم باشیم و با تربیت نسل آینده، زمینه گسترش اخلاق، همدلی و احترام متقابل را در جامعه فراهم کنیم.

کشتار زنان با آموزه‌های اسلامی و فرهنگ بلوچ سازگار نیست

مولوی مجیب‌الرحمن رئیسی امام جمعه اهل‌سنت گلشن در گفتگو با خبرنگار مهر، امنیت را بزرگ‌ترین نعمت پس از ایمان و از پایه‌های اصلی توسعه و پیشرفت جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: امنیت باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های زندگی اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و حفظ جان، مال و ناموس مردم از اصول اساسی دین اسلام است.

وی با اشاره به آثار فردی و اجتماعی تقوا افزود: تقوا به معنای حفاظت انسان از گناه و انحرافات اخلاقی است و پایبندی به آن می‌تواند در کاهش ظلم، قتل، دزدی، راهزنی، گروگان‌گیری، فریبکاری و دیگر آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.

امام جمعه اهل‌سنت گلشن با بیان اینکه تقویت باورهای دینی باید در رفتار و کردار افراد نمود پیدا کند، گفت: ترس از خداوند، عمل به قرآن کریم، قناعت و آمادگی برای روز آخرت از نشانه‌های تقواست و توجه عملی به این ارزش‌ها می‌تواند به تقویت اخلاق و سلامت جامعه کمک کند.

امنیت، زیربنای پیشرفت جامعه است

مولوی رئیسی با محکومیت حوادث تروریستی اخیر در نقاط مختلف سیستان‌وبلوچستان، به کشته‌شدن زنان در این حوادث اشاره کرد و گفت: تعرض به جان انسان‌های بی‌گناه، اقدامی خلاف شرع و اصول انسانی است و کشتار زنان با آموزه‌های دین اسلام و فرهنگ جوانمردی بلوچ سازگاری ندارد.

وی با تأکید بر جایگاه و حرمت زنان در آموزه‌های دینی و فرهنگ بومی منطقه اظهار داشت: زن از احترام ویژه‌ای برخوردار است و حتی چادر زن نیز در فرهنگ مردم بلوچ حرمت دارد. پیامبر اکرم(ص) نیز در جریان جنگ، از کشتن زنان نهی فرموده‌اند.

امام جمعه اهل‌سنت گلشن ادامه داد: در فرهنگ بلوچ، حرمت زن جایگاهی ویژه دارد و حتی در شرایط اختلاف و دشمنی نیز این حرمت باید حفظ شود؛ ازاین‌رو، کشتن زنان نه‌تنها با اصول جوانمردی، بلکه با ارزش‌های انسانی و اسلامی نیز در تضاد است.

مولوی رئیسی در پایان بر ضرورت پاسداری از امنیت، حفظ حرمت جان انسان‌ها و تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی تأکید کرد و حوادث تروریستی و اقدامات علیه افراد بی‌گناه را محکوم دانست.

ترور نیروهای امنیتی و دو بانوی شهیده را محکوم می‌کنم

مولوی محمدرضا هاشم‌زهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز همدردی با خانواده‌های شهدا، اقدامات تروریستی علیه نیروهای امنیتی و انتظامی و شهادت دو بانوی شهیده، دکتر نصرت افتخاری و افسانه عقیلا را محکوم کرد.

وی با تأکید بر ضرورت مقابله با خشونت و حفظ آرامش جامعه اظهار داشت: امنیت پایدار در سایه وحدت، همدلی و ایستادگی در برابر خشونت و تروریسم محقق می‌شود و همه اقوام و مذاهب باید برای حفظ این سرمایه اجتماعی تلاش کنند.

امام جمعه شهرستان تفتان با اشاره به نقش همبستگی اجتماعی در تأمین امنیت افزود: اتحاد میان اقوام و مذاهب و همکاری مردم با نیروهای مسئول، نقش مهمی در تقویت امنیت پایدار و جلوگیری از تکرار حوادث تروریستی دارد.

مولوی هاشم‌زهی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، با خانواده‌های شهدا ابراز همدردی کرد و خواستار تداوم همدلی و همکاری مردم برای حفظ آرامش و امنیت جامعه شد.

وحدت اسلامی؛ مهم‌ترین پشتوانه امنیت جامعه است

مولوی یاسین حسین زهی، امام جمعه اهل‌سنت باتک از توابع بخش مینان شهرستان سرباز، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت امنیت در جامعه اظهار کرد: پیامبر اسلام(ص) امنیت و سلامتی را دو نعمت ارزشمند دانسته‌اند که انسان‌ها گاهی قدر آن‌ها را به‌درستی نمی‌دانند؛ در حالی که امنیت از مهم‌ترین نیازهای زندگی فردی و اجتماعی است.

وی افزود: تحقق و پایداری امنیت در جامعه به وحدت و همبستگی مردم وابسته است؛ وحدتی که ریشه در آموزه‌های اسلام و قرآن دارد و باید در جامعه اسلامی حفظ و تقویت شود.

امام جمعه اهل‌سنت باتک با محکومیت ناامنی‌ها و اقدامات تروریستی اخیر در سیستان‌وبلوچستان بیان کرد: مردم ایران اسلامی، به‌ویژه مردم این استان، ناامنی و اقداماتی را که به شهادت فرزندان این منطقه منجر می‌شود، نمی‌پذیرند و آن را محکوم می‌کنند.

حسین زهی با اشاره به شهادت دکتر نصرت افتخاری و افسانه عقیلا، بانوانی که در مسیر خدمت به مردم و تأمین امنیت فعالیت داشتند، گفت: به شهادت رساندن بانوانی که برای خدمت به جامعه تلاش می‌کنند، اقدامی محکوم و تأسف‌بار است و باید با حفظ وحدت و همبستگی، در برابر عوامل ناامنی ایستادگی کرد.

وی در پایان بر ضرورت پاسداشت نعمت امنیت، تقویت وحدت اسلامی و همکاری مردم برای حفظ آرامش و امنیت پایدار تأکید کرد.