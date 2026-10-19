یک مقام مسئول: برای انتقال دارو از هند و سنگاپور مجوز پرواز صادر نشد

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر عبدالحی، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، امروز (دوشنبه، ۲۶ مهر) در نشست خبری با اشاره به کاهش تعداد هواپیماهای عملیاتی این شرکت، اظهار کرد: تعداد هواپیماهای ایران‌ایر کاهش یافته است. برای نمونه، از ۱۷ فروند هواپیمای فوکر، دو فروند باقی مانده که هر دو خلبان ندارند. همچنین از ۶ فروند هواپیمای ایرباس ۶۰۰، سه فروند قابلیت پرواز ندارند و با کمبود قطعه مواجه هستند. از ۱۳ فروند هواپیمای دیگر نیز تنها دو فروند پرواز می‌کنند و بقیه به دلیل نبود قطعه، کمبود منابع مالی یا هر دو عامل از چرخه عملیاتی خارج شده‌اند.



وی افزود: حتی در شرایطی که بتوانیم در کوتاه‌مدت منابع مالی موردنیاز را تأمین کنیم، لزوماً امکان تهیه قطعات موردنیاز فراهم نیست و این مسئله نیز به مشکلات عملیاتی شرکت اضافه می‌کند.



مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به موضوع واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، تصریح کرد: ایران‌ایر در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱، به‌ترتیب ایران‌تور و هتل هما را از دست داد که این مجموعه‌ها جزو دارایی‌های شرکت بودند. از سال ۱۴۰۲ نیز موضوع خصوصی‌سازی ایران‌ایر بار دیگر مطرح شده و این موضوع در داخل و خارج از شرکت مورد بحث قرار گرفته است.



وی ادامه داد: پیش از آنکه مسئولیت فعلی را برعهده بگیرم، موضوع خصوصی‌سازی از سال ۱۴۰۲ برای چندمین بار در مسیر واگذاری از طریق بورس قرار گرفته بود. من به‌صراحت با این موضوع مخالفم و اگر روزی قرار باشد با امضای من، به‌عنوان یکی از امضاهای دخیل در این فرایند، واگذاری انجام شود، از مسئولیت کنار خواهم رفت.



عبدالحی با تأکید بر اینکه خصوصی‌سازی یک شرکت هواپیمایی مادر را مناسب نمی‌داند، گفت: دولت‌ها در شرایط خاص ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند که حمایت از شرکت هواپیمایی ملی را ضروری کند. برای مثال، در دوران کرونا، دولت آلمان منابع مالی قابل‌توجهی در اختیار شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا قرار داد تا این شرکت بتواند مشکلات ناشی از آن شرایط را پشت سر بگذارد. هر کشوری به یک شرکت هواپیمایی مادر نیاز دارد و ایران‌ایر نیز مأموریت‌های متعددی را برای کشور انجام داده است.



این مقام مسئول تاکید کرد: ایران‌ایر صرفاً یک بنگاه خصوصی نیست که بتوان آن را با نگاه تجاری و در قالب واگذاری بررسی کرد. این شرکت در مقاطعی نقش تسهیلگر و تنظیم‌کننده بازار را نیز ایفا کرده است. برای مثال، زمانی که قیمت بلیت پرواز مشهد افزایش پیدا می‌کند و نرخ‌ها از ۱۱ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان می‌رسد، ایران‌ایر با عرضه بلیت به نرخ ۱۱ میلیون تومان به تنظیم مجدد بازار کمک می‌کند. همچنین این شرکت پروازهای متعددی را در چارچوب وظایف ملی و به درخواست کشور انجام داده که هزینه‌های آن با درآمدهای حاصل از این پروازها تناسب نداشته است.



وی با اشاره به مطالبات مالی ایران‌ایر از دولت‌های گذشته، اظهار کرد: پیش‌تر اعلام کرده‌ام که این شرکت از سال ۱۳۶۴ تا سال ۱۳۹۴، پروازهای تکلیفی متعددی انجام داده است. انجام این پروازها وظیفه شرکت بوده، اما بابت هزینه‌های آن مطالباتی از دولت‌های وقت ایجاد شده است.

ایران‌ایر حدود ۱.۳ همت از دولت‌های گذشته طلب دارد



عبدالحی ادامه داد: برای درک ابعاد این مطالبات، کافی است نرخ دلار را در سال‌های مختلف بررسی کنیم. در سال ۱۳۶۴، نرخ دلار حدود ۶۰ تومان و در سال ۱۳۹۴ حدود ۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود. برآورد ما این است که بابت پروازهای تکلیفی در این دوره، حدود یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از دولت‌های وقت طلب داشته‌ایم. البته محاسبه این مطالبات باید با توجه به نرخ ارز و شاخص‌های مربوط به همان دوره انجام شود؛ زیرا پرداخت مبلغی بر مبنای ارزش پول امروز، لزوماً معادل ارزش واقعی مطالبات در زمان انجام پروازها نیست.



مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: حدود ۵۵۰ میلیارد تومان از این مطالبات پرداخت شده است، اما حتی با احتساب این پرداخت نیز حدود یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات باقی می‌ماند. این ارقام باید با در نظر گرفتن نرخ ارز دوره مربوطه بررسی شوند تا ارزش واقعی مطالبات مشخص شود.



وی با اشاره به خرید هواپیماهای برجامی، گفت: حدود ۱۳ تا ۱۴ سال پیش، برای تأمین بخشی از ناوگان، هواپیماهایی شامل ۱۶ فروند هواپیمای ایرباس ۳۲۰ و ۳۳۰ خریداری شد.



به گفته عبدالحی، ارزش این هواپیماها حتی با نرخ دلار همان زمان نیز حدود ۵۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شد، اما ایران‌ایر برای تأمین مالی این خریدها از تسهیلات بانکی استفاده کرد و حدود ۵۵۰ میلیون دلار از بانک پارسیان و بانک صنعت و معدن بدهکار شد.



وی ادامه داد: اگر مطالبات شرکت از دولت‌های گذشته پرداخت می‌شد، ایران‌ایر می‌توانست بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های خود را تسویه کند. در حال حاضر، ارزش مطالبات و هزینه‌های تحمیل‌شده به شرکت به‌گونه‌ای است که پرداخت آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت مالی ایران‌ایر داشته باشد.

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مشکلات مالی و محدودیت در نقل‌وانتقال وجوه، تأکید کرد: حساب‌های شرکت حدود دو سال است که با محدودیت مواجه شده و حساب ایران‌ایر نزد بانک مرکزی نیز چند ماه پیش بسته شده است. وقتی امکان جابه‌جایی پول از طریق حساب‌های بانکی و ابزارهای معمول مالی وجود نداشته باشد، ادامه فعالیت شرکت با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود؛ با این حال، ایران‌ایر همچنان در حال ادامه فعالیت است.

وی با اشاره به آمادگی ایران‌ایر برای انتقال دارو به کشور، اظهار کرد: برای اطلاع از اینکه دارو از چه مسیرهایی و از کدام کشورها تأمین می‌شود، باید از وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و جمعیت هلال‌احمر سؤال کرد؛ اما ایران‌ایر در گذشته پروازهایی به بمبئی انجام می‌داد و داروهای موردنیاز کشور را از هند منتقل می‌کرد.



عبدالحی ادامه داد: با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از داروهای موردنیاز از هند تأمین می‌شد، ایران‌ایر برای انتقال دارو، به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم، صرفاً با نگاه انتفاعی عمل نمی‌کرد و با حداقل هزینه آماده انجام این پروازها بود و همچنان نیز آمادگی دارد برای انتقال دارو از هند و سایر کشورها اقدام کند.



وی با اشاره به درخواست‌های انجام‌شده برای برقراری پروازهای باری با هدف انتقال دارو، تصریح کرد: چندین بار برای انجام پرواز به سنگاپور هماهنگی صورت گرفت و درخواست پرواز دادیم، اما مجوز صادر نشد. در این پروازها قصد داشتیم حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار کیلوگرم بار منتقل کنیم. برای مسیر بمبئی نیز اعلام آمادگی کردیم که حتی در قالب پرواز مسافری، بار دارویی را جابه‌جا کنیم، اما برای انجام پرواز باری مجوز صادر نشد.



مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: در زمینه انتقال دارو، با دو مجموعه نیز هماهنگی‌هایی انجام شده است. حتی آقای دکتر کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، شخصاً تماس گرفتند و موضوع پیگیری شد. هر مجموعه دیگری نیز برای انتقال دارو درخواست داشته باشد، ایران‌ایر آمادگی دارد برای انجام این مأموریت اقدام کند.



عبدالحی تصریح کرد: با وجود آمادگی ایران‌ایر برای انتقال دارو و پیگیری‌های انجام‌شده، در برخی موارد مجوزهای لازم برای انجام پرواز صادر نشده است.