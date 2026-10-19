«عکاسی بدون دوربین» منتشر شد؛ اشاره به نگاه عکاسانه و بازآفرینی معنا

به گزارش خبرگزاری مهر، «عکاسی بدون دوربین» تازه‌ترین کتاب سعید فلاح‌فر است که توسط نشر آوینه و در ۲۴۶ صفحه با قطع خشتی کوچک در دسترس علاقه‌مندان هنر و عکاسی قرار گرفته است.

در توضیح این کتاب امده است:

این کتاب برخلاف تعبیر ساده عنوان آن؛ به شیوه‌های تولید تصویر بدون استفاده از دوربین نمی‌پردازد، بلکه کتابی است که از رابطه اندیشه، نگاه عکاسانه و بازآفرینی معنا در گذر زمان سخن می‌گوید و ابعاد تازه‌ای از هنر عکاسی را فراتر از ابزار فنی پیش چشم مخاطب می‌گشاید. همچنین از پشتوانه‌های فکری هنرمند عکاس می‌گوید که مقدم بر مهارت‌های فنی محسوب می‌شوند.

کار با دوربین عکاسی و تولید تصویر با آن، تنها قسمت کوچکی از عکاسی و به‌ویژه «هنر عکاسی» است. بخش عمده عکاسی، خارج از مرحله فنی و دوربین اتفاق می‌افتد. در واقع آنچه به‌عنوان خروجی دوربین عکاسی شناخته می‌شود، پیش از فرایند ویرایش، نمایش و ...، یکی از مراحل پایانی تولید عکس است که بر پایه شناخت از جهان تصویری و هنری عکاسی شکل می‌گیرد. به عبارتی عکاسی خیلی قبل از فشردن دکمه دوربین عکاسی شروع می‌شود و بعد از آن هم ادامه پیدا می‌کند. مقدماتی ضروری که عمدتاً بخش شناخت و مباحث نظری و فلسفی عکاسی را تشکیل می‌دهند. اغراق نیست اگر بگوییم؛ قسمت اصلی هر عکس بدون دوربین عکاسی و در ذهن و اندیشه عکاس پدید می‌آید. امروزه اما سهل‌الوصول بودن فرایند فنی عکاسی باعث شده این پشتوانه ارزشمند عکاسی، به قدر کافی مورد توجه قرار نگیرد. فارغ از اینکه با کدام یک از مطالب و مباحث کتاب «عکاسی بدون دوربین» موافق باشید یا مخالف، به نظر می‌رسد؛ تأمل در این فصول و پرداختن به سوالاتی که می‌توانند ذهن هنرمند را درگیر کنند، گریزناپذیر بوده و برای هر عکاسی لازم باشد.

کتاب «عکاسی بدون دوربین» با تعدادی از آثار عکاسی نویسنده همراه است.