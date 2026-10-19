احمد دیناری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مقابله با حفاری‌های غیرمجاز، خرید و فروش غیرقانونی اشیای تاریخی و سایر تخلفات مرتبط با میراث‌فرهنگی، با هدف صیانت از آثار تاریخی و حفظ هویت فرهنگی استان دنبال می‌شود.

وی افزود: حفاری‌های غیرمجاز موجب تخریب لایه‌های باستان‌شناختی و از بین رفتن اطلاعات ارزشمند تاریخی می‌شود؛ اطلاعاتی که در بسیاری از موارد، پس از تخریب محوطه‌های تاریخی قابل بازیابی نیستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌شمالی با اشاره به شناسایی چهار مورد قاچاق اشیای تقلبی در شهرستان‌های گرمه، جاجرم و آشخانه گفت: اشیای کشف‌شده فاقد اصالت تاریخی بوده و نمونه‌های تقلبی هستند که برای فریب مردم عرضه شده‌اند.

دیناری ادامه داد: سودجویان با سوءاستفاده از احساسات و ناآگاهی برخی افراد، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند و آگاهی‌بخشی عمومی می‌تواند در پیشگیری از این تخلفات مؤثر باشد.

وی با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از میراث‌فرهنگی بیان کرد: گزارش موارد مشکوک به دستگاه‌های مسئول و همکاری مردم با نهادهای نظارتی می‌تواند از تخریب آثار تاریخی جلوگیری کرده و زمینه برخورد با متخلفان را فراهم کند.

وی بیان کرد: آثار تاریخی بخشی از هویت و سرمایه فرهنگی جامعه و متعلق به نسل‌های مختلف است؛ از این رو، حفاظت از آن‌ها به همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و مشارکت آگاهانه مردم نیاز دارد.

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌شمالی گفت: افزایش آگاهی عمومی درباره ارزش آثار تاریخی و پیامدهای حفاری‌های غیرمجاز و تخریب محوطه‌های باستانی، نقش مهمی در کاهش تخلفات و حفاظت بهتر از میراث‌فرهنگی خراسان‌شمالی دارد.