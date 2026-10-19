محمد اله بخش در گفتگو با خبرنگار مهر از توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در واحدهای آبزی‌پروری استان خبر داد و اظهار کرد: تجهیز تعدادی از مزارع پرورش ماهی در شهرستان‌های اردبیل و مشگین‌شهر به پنل‌های خورشیدی، گامی مؤثر در راستای مدیریت مصرف انرژی و افزایش پایداری فعالیت‌های شیلاتی است.

مدیرکل شیلات استان اردبیل با اشاره به اهمیت مدیریت منابع انرژی در بخش تولید گفت: استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، یکی از راهکارهای مؤثر برای بهبود بهره‌وری و تقویت زیرساخت‌های تولید در مزارع آبزی‌پروری به شمار می‌رود.

وی افزود: در همین راستا، تعدادی از مزارع پرورش ماهی در شهرستان‌های اردبیل و مشگین‌شهر به پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند تا بخشی از برق مورد نیاز تجهیزات و تأسیسات خود را از طریق این منبع انرژی پاک تأمین کنند.

اله بخش با بیان اینکه تأمین پایدار انرژی از الزامات فعالیت مستمر واحدهای آبزی‌پروری است، تصریح کرد: استفاده از سامانه‌های خورشیدی می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به شبکه برق و کمک به مدیریت مصرف انرژی ، افزایش تاب‌آوری مزارع در برابر محدودیت‌های احتمالی تأمین برق را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت تولید پایدار خاطرنشان کرد: توسعه استفاده از انرژی‌های پاک، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و ارتقای بهره‌وری در واحدهای آبزی‌پروری از رویکردهای مهم شیلات استان اردبیل است و استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی می‌تواند در کنار سایر اقدامات مدیریتی و فنی، به تقویت توان تولیدی این بخش کمک کند.

اله بخش در پایان ابراز امیدواری کرد با گسترش فرهنگ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری در این حوزه، شاهد توسعه بیشتر فناوری‌های نوین در مزارع آبزی‌پروری استان و حرکت به سوی کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در زنجیره تولید آبزیان باشیم.