به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نقی حیدری ظهر دوشنبه با اشاره به وضعیت ترافیکی شهر بندرعباس، اظهار کرد: در بارندگی روز گذشته در بندرعباس آبگرفتگی نداشتیم، زیرا میزان بارندگی در سطح شهر به اندازه‌ای نبود که موجب آبگرفتگی شود.

وی افزود: در جریان بارندگی، چند مورد شکستگی درخت داشتیم. پیش از این به شهرداری هشدار داده بودیم که درختان خشک و درختانی را که شرایط مناسبی ندارند، قطع کنند تا در چنین طوفان‌هایی سقوط نکنند.

رئیس پلیس راهور هرمزگان ادامه داد: نیروهای پلیس در آماده‌باش بودند و خوشبختانه با گره‌های سنگین ترافیکی مواجه نشدیم. در برخی نقاط نیز برق قطع شد و چراغ‌های راهنمایی چند تقاطع از کار افتاد، اما نیروهای پلیس آمادگی لازم را داشتند و بلافاصله برای مدیریت ترافیک وارد عمل شدند و اجازه ندادند در ساعات شب گره‌های سنگین ترافیکی ایجاد شود.

حیدری با اشاره به جابه‌جایی غیراصولی بار در برخی خودروها گفت: حق با مردم است؛ برخی افراد ضوابط لازم را رعایت نمی‌کنند و بارهایی مانند میلگرد را با خودروهایی جابه‌جا می‌کنند که برای این کار مجاز نیستند. گاهی میلگرد از قسمت بار وانت بیرون می‌زند و می‌تواند موجب بروز حادثه شود. قطعاً به نیروهای خود تأکید خواهیم کرد که با این موارد برخورد جدی داشته باشند و استانداردهای لازم در جابه‌جایی بار رعایت شود.

وی درباره وضعیت چراغ‌های راهنمایی و زمان‌بندی تقاطع‌ها بیان کرد: در تقاطع‌های چهارزمانه، برای هر مسیر ۳۰ ثانیه زمان در نظر گرفته شده است و به همین دلیل، گره ترافیکی ایجاد نمی‌شود. البته همه تقاطع‌ها ظرفیت اجرای این شیوه را ندارند.

رئیس پلیس راهور هرمزگان اضافه کرد: برای نمونه، تقاطع شهدای پلیس را چهارزمانه کردیم، اما این تقاطع کشش لازم را نداشت و بار ترافیکی به‌شدت پس زد؛ به همین دلیل مجبور شدیم دوباره به همان زمان‌بندی دو زمانه برگردیم. با این حال، اجرای طرح چهارزمانه در برخی تقاطع‌ها پاسخ خوبی داده و مردم نیز از آن رضایت دارند.

حیدری با اشاره به وضعیت ترافیکی برخی محورهای بندرعباس گفت: با افتتاح پل مهرگان، در مسیر شمال به جنوب و محدوده پردیس، گاهی ترافیک سنگین می‌شود و بار ترافیکی به عقب برمی‌گردد؛ زیرا خودروها از سمت بلوار شهید به بلوار رسالت و چهارراه پردیس وارد می‌شوند و همین موضوع موجب سنگینی ترافیک در این محدوده می‌شود. شهروندان باید با صبوری، حدود ۳۰ تا ۴۵ دقیقه این وضعیت ترافیکی را تحمل کنند.

وی درباره آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی شهر بندرعباس اظهار کرد: مدارس سمت شرق بندرعباس باز هستند و ترافیک در بلوار مصطفی و مسیرهای ارتباطی شرق و غرب شهر سنگین است. در میدان صادقی، طبق تصاویر دوربین‌های نظارتی، ترافیک تقریباً نیمه‌سنگین است و در بلوار رسالت به سمت میدان صادقی نیز همین وضعیت مشاهده می‌شود.

رئیس پلیس راهور هرمزگان ادامه داد: در بلوار امام، محدوده نخل ناخدا به سمت چهارراه شهدای پلیس، به‌ویژه در محور شرق به غرب، ترافیک سنگین است. تصاویر دوربین محدوده امامزاده سیدمظفر نیز نشان می‌دهد ترافیک از حوالی این محدوده تا شهر نمایش در مسیر شرق به غرب تقریباً نیمه‌سنگین است، اما در مجموع گره ترافیکی نداریم.

حیدری یکی از عوامل ایجاد گره‌های ترافیکی در ساعات ابتدایی روز را جابه‌جا نکردن خودروها پس از تصادفات خسارتی عنوان کرد و گفت: گاهی دو خودرو در تصادف‌های جزئی با یکدیگر برخورد می‌کنند، اما رانندگان خودروها را تا رسیدن پلیس جابه‌جا نمی‌کنند. رسیدن نیروهای پلیس ممکن است پنج تا ۱۰ دقیقه طول بکشد و در همین مدت، بار ترافیکی به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و موجب ایجاد گره ترافیکی و نارضایتی مردم می‌شود.

وی با اشاره به الزامات قانونی در این زمینه تصریح کرد: قانون در ماده ۸۸ مقرر کرده است که در صورت وقوع تصادف خسارتی در معبر اصلی، رانندگان باید بلافاصله خودروهای خود را به منتهی‌الیه سمت راست هدایت کنند تا از سد معبر و مسدود شدن مسیر جلوگیری شود. اگر خودرویی در تصادف خسارتی باعث سد معبر و ایجاد اختلال در عبور و مرور شود، مأمور پلیس حاضر در صحنه مجاز است هر دو خودرو را به دلیل سد معبر جریمه کند.

رئیس پلیس راهور هرمزگان از رانندگان خواست در صورت وقوع تصادف خسارتی، خودروهای خود را سریعاً به سمت راست مسیر هدایت کنند تا سایر شهروندان بتوانند به مسیر خود ادامه دهند و از ایجاد ترافیک و نارضایتی مردم، به‌ویژه در ساعات ابتدایی صبح، جلوگیری شود.

حیدری در پایان با اشاره به وضعیت راه‌های استان گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی از همکاران پلیس در سایر شهرهای هرمزگان و محورهای مواصلاتی، مشکل خاصی گزارش نشده است و تمام راه‌های برون‌شهری استان باز هستند.