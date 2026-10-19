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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

پلیس راهور بوشهر: ۷۲ درصد جان‌باختگان تصادفات شهری موتورسواران هستند

پلیس راهور بوشهر: ۷۲ درصد جان‌باختگان تصادفات شهری موتورسواران هستند

بوشهر-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان بوشهر با اعلام جان‌باختن ۴۳ نفر در تصادفات معابر شهری استان طی شش‌ماهه نخست امسال گفت: ۳۱ نفر از این جان‌باختگان موتورسوار بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کاظم پناه صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه حدود ۷۲ درصد جان‌باختگان تصادفات شهری را موتورسواران تشکیل می‌دهند، هشدار داد: بسیاری از قربانیان جوانان و نیروهای مولد جامعه هستند و این حوادث خسارت‌های جبران‌ناپذیر خانوادگی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد.

وی با تأکید بر استفاده همیشگی از کلاه ایمنی استاندارد برای راننده و ترک‌نشین افزود: در ۱۶ مورد از حوادث، موتورسیکلت بدون دخالت وسیله نقلیه دیگر از مسیر خارج شده، واژگون شده یا با اشیای ثابت برخورد کرده است؛ بنابراین رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از حرکات خطرناک و توجه به وضعیت راه ضروری است.

رئیس پلیس راهور بوشهر همچنین بر بررسی سلامت ترمزها، لاستیک‌ها و چراغ‌ها، حفظ فاصله طولی، پرهیز از استفاده از تلفن همراه و رانندگی در شرایط خستگی تأکید کرد.

وی گفت: پیشگیری از تصادفات نیازمند همکاری خانواده‌ها و شهروندان است و هیچ عجله‌ای ارزش به خطر انداختن جان انسان را ندارد.

کد مطلب 6982607

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