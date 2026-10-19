به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کاظم پناه صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه حدود ۷۲ درصد جان‌باختگان تصادفات شهری را موتورسواران تشکیل می‌دهند، هشدار داد: بسیاری از قربانیان جوانان و نیروهای مولد جامعه هستند و این حوادث خسارت‌های جبران‌ناپذیر خانوادگی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد.

وی با تأکید بر استفاده همیشگی از کلاه ایمنی استاندارد برای راننده و ترک‌نشین افزود: در ۱۶ مورد از حوادث، موتورسیکلت بدون دخالت وسیله نقلیه دیگر از مسیر خارج شده، واژگون شده یا با اشیای ثابت برخورد کرده است؛ بنابراین رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از حرکات خطرناک و توجه به وضعیت راه ضروری است.

رئیس پلیس راهور بوشهر همچنین بر بررسی سلامت ترمزها، لاستیک‌ها و چراغ‌ها، حفظ فاصله طولی، پرهیز از استفاده از تلفن همراه و رانندگی در شرایط خستگی تأکید کرد.

وی گفت: پیشگیری از تصادفات نیازمند همکاری خانواده‌ها و شهروندان است و هیچ عجله‌ای ارزش به خطر انداختن جان انسان را ندارد.

