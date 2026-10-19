به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در نشست با مشاوران امور بانوان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی که در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به نقش زنان در جنگ اخیر، اظهار کرد: جنگ امروز صرفاً یک جنگ نظامی نیست، بلکه ابعاد شناختی، اطلاعاتی و اقتصادی نیز دارد و آنچه دشمن را با شگفتی مواجه کرده، ایستادگی و همراهی مردم ایران است.

وی با گرامیداشت یاد شهدای کشور، به‌ویژه رهبر شهید و شهدایی که در جریان حوادث اخیر جان خود را از دست دادند، از خانواده‌های شهدا قدردانی کرد و افزود: امیدواریم به برکت خون شهدا، ایران عزیز ما از همه آسیب‌ها دور بماند و با قدرت به مسیر خود ادامه دهد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در جنگ اخیر چهار رکن اصلی در کنار یکدیگر نقش‌آفرینی کردند، گفت: نخستین رکن، نیروهای مسلح کشور بودند؛ سربازان و فرماندهانی که با عشق به ایران، توکل به خداوند و اتکا به دانش، علم و فناوری در مسیر دفاع از کشور ایستادگی کردند.

بهروزآذر با اشاره به ظرفیت علمی زنان در بخش دفاعی کشور تصریح کرد: در وزارت دفاع، زنان نخبه و دانشمندی حضور دارند که در تولید محصولات مورد استفاده در حوزه دفاعی نقش‌آفرینی می‌کنند. نقش زنان در تولید این محصولات بسیار پررنگ است، هرچند ممکن است به دلیل شرایط موجود، امکان معرفی و قدردانی شایسته از همه این افراد فراهم نباشد.

وی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در پشتیبانی از نیروهای مسلح اظهار کرد: برخی از نیروهای مسلح بیش از ۶۰ تا ۷۰ روز از محل فعالیت خود خارج نشدند و در این مدت، زنان خانواده‌های آنان با قدرت در کنار خانواده ایستادند، امور اقتصادی را مدیریت کردند، مسئولیت عاطفی و تربیتی فرزندان را بر عهده گرفتند و بار مضاعف آموزش فرزندان در پی تعطیلی مدارس را نیز تحمل کردند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با قدردانی از این زنان گفت: خانواده‌ها نقش مهمی در پشتیبانی از نیروهای مسلح داشته‌اند و باید از زنانی که در این شرایط دشوار مسئولیت‌های متعددی را بر دوش کشیده‌اند، قدردانی کرد.

زنان در خط مقدم خدمت‌رسانی

بهروزآذر دومین رکن مؤثر در مدیریت شرایط جنگی را زنانی و مردانی دانست که شبانه‌روز در بخش‌های مختلف به ارائه خدمات ادامه دادند و افزود: در روزهای ابتدایی جنگ، گزارش‌هایی از فعالیت مستمر کارکنان در گمرکات، بنادر، بانک‌ها و بیمارستان‌ها دریافت می‌کردیم که نشان می‌داد خدمت‌رسانی به مردم حتی در شرایط دشوار نیز متوقف نشده است.

وی با اشاره به خاطره‌ای از یکی از زنان باردار شاغل در بخش ترخیص کالا در منطقه شلمچه گفت: با وجود اینکه مدیران مجموعه به دلیل شرایط جسمی و وضعیت جنگی به او پیشنهاد داده بودند به‌صورت دورکار فعالیت کند، این زن تأکید کرده بود که به دلیل تعهد و تخصص خود نمی‌تواند محل کارش را ترک کند و ترجیح می‌دهد شخصاً به خدمت‌رسانی به مردم ادامه دهد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: این زن حتی پس از حمله به محل کارش و با وجود نگرانی‌هایی که برای سلامتی او وجود داشت، بر ادامه فعالیت خود تأکید کرد. چنین نمونه‌هایی نشان می‌دهد زنان در شرایط جنگی نیز مسئولیت خود را در قبال مردم و کشور جدی می‌گیرند.

بهروزآذر با اشاره به فعالیت زنان در بخش‌های مختلف از جمله وزارت نیرو، توانیر، بانک‌ها و حوزه حمل‌ونقل افزود: زنانی که در زمینه رانندگی خودروهای سنگین و جابه‌جایی کالا فعالیت می‌کردند، به تسریع روند انتقال کالا از بنادر کمک کردند تا کمبودی در عرضه کالاهای مورد نیاز مردم ایجاد نشود.

زنان؛ محور حضور مردمی و تقویت قدرت ملی

وی سومین رکن اثرگذار در شرایط جنگی را حضور مردم در میدان‌ها و اجتماعات مردمی دانست و گفت: بر اساس آنچه در این تجمعات مشاهده شده، زنان سهم قابل توجهی از جمعیت حاضر را تشکیل می‌دهند و در بسیاری از موارد، خود زمینه حضور سایر اعضای خانواده را نیز فراهم می‌کنند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به همراهی خانواده‌ها در این اجتماعات اظهار کرد: زنان در کنار مسئولیت‌های خانوادگی، با حضور در میدان‌ها به تقویت قدرت و اقتدار ملی کمک می‌کنند. این حضور نشان می‌دهد که زنان نه‌تنها در مدیریت خانه، بلکه در عرصه اجتماعی نیز نقش مؤثری دارند.

بهروزآذر چهارمین رکن را بخش خصوصی و کارآفرینانی دانست که برای کاهش مشکلات مردم وارد میدان شدند و گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی تلاش کردند با استفاده از ظرفیت‌ها و داشته‌های خود، مانع از ایجاد اختلال در زندگی مردم شوند.

وی با اشاره به تجربه یکی از کارآفرینان در همدان افزود: این فرد که کارخانه‌ای با حدود ۹۰ نفر نیروی کار داشت، پیش از آغاز سال جدید حقوق، عیدی و سنوات کارکنان خود را پرداخت کرده بود تا آن‌ها بتوانند برای تعطیلات برنامه‌ریزی کنند؛ اما در جریان حمله، مجموعه تولیدی او به‌طور کامل تخریب شد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: این کارآفرین، با وجود از دست دادن مجموعه تولیدی خود، بیش از دارایی‌های شخصی‌اش نگران جهیزیه دخترانی بود که در آن مجموعه نگهداری می‌شد. این رفتار نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری و بزرگواری فعالان اقتصادی کشور است.

بهروزآذر تأکید کرد: آنچه در این چهار بخش مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده همراهی مردم، نیروهای مسلح، فعالان اقتصادی و خانواده‌ها برای حفظ ایران است؛ همراهی‌ای که محاسبات دشمن را با چالش مواجه کرده است.

معیشت خانواده‌ها؛ دغدغه اصلی در جنگ اقتصادی

وی با اشاره به تغییر شکل تقابل دشمنان با ایران اظهار کرد: امروز ممکن است شکل جنگ از نظامی به اقتصادی تغییر کند و این وضعیت، بار مضاعفی بر دوش زنان و خانواده‌ها قرار دهد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط معیشتی خانوارها گفت: زنان ایرانی همواره در مدیریت اقتصادی خانواده، صرفه‌جویی و پس‌انداز نقش داشته‌اند، اما در شرایط کنونی روزهای دشوارتری را سپری می‌کنند.

بهروزآذر با تأکید بر ضرورت حمایت از همه زنان، چه زنان شاغل و چه زنان خانه‌دار، افزود: هر دو گروه در مدیریت امور خانواده نقش دارند و مسئولیت‌های متعددی را بر عهده می‌گیرند. از این رو، باید قدردان تلاش‌های آنان بود و برای عبور از شرایط دشوار، در کنار خانواده‌ها ایستاد.

وی تصریح کرد: دغدغه اصلی ما معیشت خانواده‌هاست و در این مسیر تلاش خواهیم کرد در کنار آنان باشیم تا بتوانند شرایط موجود را بهتر مدیریت کنند.

نباید اجازه دهیم تروریسم عادی‌سازی شود

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، مقابله با روایت‌سازی دشمن را یکی دیگر از مسئولیت‌های مهم فعالان حوزه زنان و خانواده دانست و از مدیران و مشاوران امور بانوان خواست در برابر روایت‌های تحریف‌شده هوشیار باشند.

وی با انتقاد از آنچه استفاده ابزاری از واژه «مادر» برای توجیه اقدامات خشونت‌آمیز خواند، گفت: دشمن تلاش می‌کند با ساخت روایت‌های خاص، اقدامات خود را توجیه کند و چهره‌ای قابل‌قبول از رفتارهایش ارائه دهد؛ از این رو، نباید اجازه دهیم این روایت‌ها در جامعه جا بیفتند.

بهروزآذر تأکید کرد: در شرایطی که با انواع جنگ‌ها مواجه هستیم، مسئولیت فعالان حوزه زنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی سنگین‌تر می‌شود و آنان باید برای اصلاح روایت‌های نادرست و جلوگیری از عادی‌سازی تروریسم تلاش کنند.

وی با اشاره به پیامدهای تروریسم برای جامعه اظهار کرد: تروریسم فقط حمله به جان انسان‌ها نیست، بلکه امید و زندگی مردم را نیز هدف قرار می‌دهد و می‌کوشد ترس را در دل کودکان و خانواده‌ها بنشاند. نباید اجازه داد چنین رفتارهایی به امری عادی تبدیل شود یا با روایت‌های نادرست توجیه شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: همان‌طور که مسئولان کشور پیگیری مجازات عاملان و آمران ترورها را دنبال می‌کنند، همه ما نیز باید در گفتار و رفتار خود مراقب باشیم تا ناخواسته به سفیدنمایی یا توجیه این اقدامات کمک نکنیم.

ضرورت ثبت روایت زنان در جنگ

بهروزآذر با اشاره به نقش بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در ثبت و انتقال تجربه‌های جنگ گفت: یکی از مأموریت‌های مهم این مجموعه، ثبت روایت زنانی است که در جنگ فعالیت کردند، مقاومت نشان دادند و در افزایش تاب‌آوری جامعه نقش داشتند.

وی از مدیران و مشاوران امور بانوان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی خواست برای ثبت تجربه‌ها و روایت‌های زنان در شرایط جنگی همکاری کنند و اظهار کرد: امروز ابزارهای ثبت و ضبط خاطرات، از جمله تلفن همراه، در دسترس بسیاری از مردم قرار دارد و می‌توان از این ظرفیت برای ثبت تجربه‌ها، رشادت‌ها و ایثارگری‌های افراد استفاده کرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: بسیاری از این اقدامات ممکن است در ابتدا کوچک به نظر برسند، اما ثبت و انتشار آن‌ها می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر خودباوری مردم و انتقال تجربه‌ها به نسل‌های آینده داشته باشد.

صرفه‌جویی مردم به افزایش تاب‌آوری کشور کمک می‌کند

بهروزآذر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی گفت: تجربه کاهش مصرف بنزین نشان داد که مشارکت مردم، حتی در اقدامات کوچک، می‌تواند نتایج قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.

وی افزود: زمانی که درباره مدیریت مصرف بنزین صحبت می‌کردیم، تصور نمی‌شد کاهش مصرف در سطح کشور به چنین میزان قابل توجهی برسد؛ اما مشارکت مردم و صرفه‌جویی هر فرد، در مجموع به کاهش مصرف منجر شد و می‌تواند نیاز کشور به واردات را کاهش دهد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به ضرورت آمادگی برای مدیریت مصرف انرژی در زمستان پیش‌رو، اظهار کرد: همه باید برای عبور از شرایط دشوار انرژی به یکدیگر کمک کنیم. این موضوع تنها به کاهش مصرف محدود نمی‌شود، بلکه اقداماتی مانند جلوگیری از هدررفت گرما در خانه‌ها و محل‌های کار نیز اهمیت دارد.

بهروزآذر با اشاره به راهکارهای ساده برای کاهش اتلاف انرژی گفت: همه خانواده‌ها امکان نصب پنجره‌های دوجداره را ندارند، اما می‌توانند از راهکارهای کم‌هزینه برای جلوگیری از هدررفت گرما استفاده کنند. نباید تصور کنیم این اقدامات کوچک تأثیری ندارند؛ زیرا مجموع همین رفتارها می‌تواند به افزایش تاب‌آوری کشور کمک کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همبستگی ملی و مشارکت مردم در مدیریت شرایط دشوار خاطرنشان کرد: همراهی مردم در حوزه‌های مختلف، از مدیریت مصرف انرژی گرفته تا ثبت روایت‌های ایثار و مقاومت، می‌تواند کشور را در برابر فشارها توانمندتر کند و زمینه عبور از شرایط کنونی را فراهم آورد.