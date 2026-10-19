تشنج در مناظره انتخابات ریاست جمهوری در برزیل 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل و فلاویو بولسونارو رقیب انتخاباتی وی، یک هفته پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در برزیل، در جریان نخستین مناظره خود در روز یکشنبه، توهین‌ها و اتهامات شخصی و سیاسی را علیه یکدیگر مطرح کردند.

این مناظره پس از پیروزی پسر رئیس‌جمهور سابق در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری که در ۴ اکتبر گذشته با کسب ۴۷ درصد آرا در برابر ۴۵ درصدِ لولا دا سیلوا صورت گرفت که به دنبال کسب چهارمین دوره غیرمتوالی ریاست‌جمهوری خود است.

این مناظره که در استودیوی شبکه تلویزیونی «باند» در سائوپائولو برگزار شد، به سرعت فضایی متشنج به خود گرفت؛ به‌ طوری‌ که لولا با دور شدن از رقیب خود تصریح کرد که می‌خواهد «از یک عضو شبه‌ نظامی فاصله بگیرد.

در مقابل، پسر ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور سابق، با نشان دادن کلمه «فاسد» که روی کف دست خود نوشته بود، به محکومیت قبلی لولا به اتهام فساد واکنش نشان داد؛ اتهامی که منجر به زندانی شدن لولا بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ شده بود.

پس از آنکه بولسونارو، روزانجلا دا سیلوا، همسر رئیس جمهور برزیل را به تحمیل هزینه‌های بیش از حد به دولت متهم کرد، لولا با توصیف او به عنوان «دروغگوی ذاتی و اوباش»، به او حمله کرد و رقیبش در پاسخ گفت: «برزیل تو را بازنشسته خواهد کرد.»

این مناظره شاهد درخواست‌های مکرر لولا برای شفاف‌سازی درباره تحقیقات مربوط به اتهامات فساد پیرامون فلاویو بولسونارو در خصوص تأمین مالی فیلمی درباره پدرش بود و در حالی که بولسونارو از پاسخگویی امتناع کرد و با پیش کشیدن اتهامات فساد مربوط به پسر لولا ملقب به «لولینیا» به مقابله پرداخت.

لولا همچنین سوابق ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور سابق را پیش کشید که به اتهام تلاش برای کودتا و تصاحب قدرت پس از شکست انتخاباتی‌اش در ۴ سال پیش، در حال گذران محکومیت ۲۷ ساله زندان است.

این مناظره در آستانه دور دوم و سرنوشت‌ساز انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل در روز ۲۵ اکتبر جاری انجام شد که در آن دا سیلوا با فلاویو بولسونارو، نامزد جناح راست برای ریاست جمهوری این کشور رقابت می‌کند.

مخالفان بولسونارو وی را به پیروی از سیاست‌های افراط گرایانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متهم و اعلام می‌کنند که وی در صورت پیروزی در انتخابات، منافع آمریکا را به مصالح داخلی این کشور ترجیح خواهد داد. این در حالی است که دولت کنونی سیاست متوازن‌تری در خصوص مناسبات بین المللی در پیش می‌گیرد.