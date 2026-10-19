بیانیه تراکتور پس از اتفاقات لغو بازی در انزلی؛ اهل تقابل بد نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، اتفاقات تأسف‌بار دیدار تراکتور و ملوان بندرانزلی، نخستین مورد از توهین‌های قومیتی و نژادپرستانه علیه تراکتور، مردم آذربایجان و بازیکنان این تیم نبود و می‌توان آن را نتیجه چشم‌پوشی‌ها و سهل‌انگاری در برخورد مناسب و به‌موقع با توهین‌های قومیتی، شعارهای نژادپرستانه و فحاشی‌های ناموسی دانست؛ رفتارهایی که سال‌هاست بازیکنان و هواداران تراکتور را در ورزشگاه‌های مختلف کشور هدف قرار داده‌اند و محکومیت‌های لفظی و وعده‌های مکرر برخورد نیز نتوانسته است مانع تکرار آن‌ها شود.

شدت این هتاکی‌ها در دیدار با ملوان به جایی رسید که محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه با استناد به قانون مصوب فدراسیون فوتبال در خصوص شعارهای نژادپرستانه و در راستای حفظ انسجام ملی، با قاطعیت دستوری تاریخی صادر کرد که تراکتور در چنین فضایی به میدان نخواهد رفت. این تصمیم، انتخاب میان یک مسابقه و یک اصل بود؛ اصلی که برای ما از هر نتیجه و جامی ارزشمندتر است: کرامت انسانی قابل معامله نیست و نژادپرستی نباید بهای حضور در فوتبال باشد.

واکنش گسترده مسئولان کشوری و استانی، نمایندگان مجلس و عموم مردم به این اتفاقات نشان داد که مقابله با نژادپرستی، مطالبه‌ای فراتر از یک اتفاق کوچک در خلال مسابقه فوتبال است. اکنون زمان آن رسیده است که این مطالبه عمومی به تصمیمی عملی و تغییری ماندگار در فوتبال ایران تبدیل شود.

مخاطب ما فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هستند؛ دیگر زمان محکومیت‌های تکراری و وعده‌های بی‌نتیجه به پایان رسیده است. انتظار داریم مستندات و اتفاقات دیدار تراکتور و ملوان به‌صورت دقیق بررسی شود، با عوامل متخلف و مسئولانی که در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند، برخورد متناسب صورت گیرد و نتیجه رسیدگی به‌طور شفاف اعلام شود. مهم‌تر از آن، فدراسیون باید سازوکاری روشن، الزام‌آور و بدون تبعیض برای پیشگیری از تکرار این حوادث در تمامی ورزشگاه‌های کشور اجرا کند.

موضع تراکتور روشن است. با تأکید مالک باشگاه، رفع تبعیض، تحقق عدالت و اصلاح فرهنگ فوتبال ایران، مأموریت اصلی تراکتور در این فصل است. ما برای تحقق این هدف مصمم هستیم و اجازه نخواهیم داد اتفاقات اخیر نیز مانند موارد گذشته، پس از چند روز به فراموشی سپرده شوند و همه‌چیز به روال سابق بازگردد.

تراکتور این مسیر را برای کسب امتیاز ویژه یا برخوردی فراتر از قانون انتخاب نکرده است؛ برای تراکتور، اخلاق و کرامت انسانی مهم‌تر از نتیجه است. قهرمانی افتخار بزرگی است، اما ایستادن در برابر بی‌عدالتی است که مسیر تاریخ را تغییر می‌دهد. این نگرش نمی‌خواهد صرفاً اعتراضی به نتیجه یک دیدار باشد، بلکه می‌خواهد نقطه عطفی در تاریخ فرهنگ هواداری و فوتبال باشد تا روزی فرا برسد که هیچ توهین قومیتی در فضای فوتبال دیده نشود، هیچ هواداری هدف نفرت قرار نگیرد و هیچ باشگاهی برای دفاع از کرامت انسانی خود ناچار به ترک زمین نباشد.

تراکتور این فصل برای قهرمانی نمی‌جنگد، اگر قرار باشد بهای جام، سکوت در برابر تبعیض باشد، انتخاب تراکتور انسانیت است. این مسیر را تا تحقق عدالت و ریشه‌کن شدن نژادپرستی از ورزشگاه‌های کشور، با قاطعیت دنبال خواهیم کرد.باشگاه تراکتور تأکید می‌کند که منتظر اجرای هرچه سریع‌تر قانونی است که سال گذشته از سوی فدراسیون فوتبال در خصوص شعارهای نژادپرستانه به تصویب رسید و رئیس فدراسیون فوتبال نیز بارها بر اجرای بی‌قیدوشرط آن تأکید کرده است.

یادآور می‌شود، باشگاه تراکتور و اعضای این مجموعه، در ماه‌های اخیر و به‌ویژه در دوران جنگ، همواره حفظ منافع ملی، تقویت انسجام ملی و دفاع از تمامیت ارضی کشور را در اولویت قرار داده‌اند.

محمدرضا زنوزی از نخستین چهره‌های ورزشی بود که در قبال جنگ و اتفاقات رخ‌داده علیه کشورمان موضع‌گیری کرد و با ارسال نامه به باشگاه‌های فوتبال جهان و فیفا، نسبت به این اتفاقات واکنش نشان داد. ایشان در ماه‌های اخیر نیز در برنامه‌ها و محافل مختلف، به‌جای تمرکز بر مسائل فوتبالی، بر ضرورت حفظ منافع ملی، وحدت و انسجام کشور تأکید کرده است.

همچنین بازیکنان و اعضای تیم تراکتور، از جمله شجاع خلیل‌زاده، علیرضا بیرانوند، مهدی ترابی و فرشاد فرجی، با حضور در تجمعات شبانه و میادین و خیابان‌ها، حمایت خود را از کشور نشان دادند و در روزهای جنگ، پای کار ایران ایستادند. حضور و موضع‌گیری اعضای این مجموعه در راستای حفظ اتحاد ملی و دفاع از کشور، بر کسی پوشیده نیست. هواداران تراکتور در عمان نیز با حضور در ورزشگاه و برافراشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، حمایت خود را از کشورمان به نمایش گذاشتند.

برای باشگاه تراکتور، حفظ منافع ملی و تقویت وحدت و انسجام ملی همواره در اولویت بوده و خواهد بود؛ اولویتی که فراتر از فوتبال و نتایج ورزشی قرار دارد.

همچنین در راستای تاکید بر حفظ ارزش‌های اخلاقی و جلوگیری از سواستفاده برخی جریانات، از هواداران فهیم و پرشور تراکتور انتظار داریم در دیدار پیش‌رو، بار دیگر با رفتار شایسته و منش والای خود، فرهنگ غنی هواداری این باشگاه را به نمایش بگذارند. رویکرد ما نه تقابل، بلکه اصلاح رویه‌های نادرست و پایان دادن به تبعیض و هتاکی در ورزشگاه‌هاست. ما نمی‌خواهیم بخشی از چرخه فحاشی و اهانت باشیم؛ بلکه خواهان ریشه‌کن شدن این رفتارها و استقرار اخلاق و عدالت در فوتبال ایران هستیم.



ازاین‌رو، از تمامی هواداران عزیز درخواست می‌کنیم با حفظ آرامش، خویشتن‌داری و رعایت اصول اخلاقی، اجازه ندهند هیچ اتفاقی بهانه‌ای برای ایجاد خلل در روند پیگیری مطالبات قانونی باشگاه فراهم کند. هدف و مطالبه ما فراتر از مقابله با اشخاص یا جریان‌ها؛ پایان دادن به تبعیض، صیانت از کرامت انسانی و فراهم شدن فضایی عادلانه و عاری از توهین‌های قومیتی و نژادپرستانه در تمامی ورزشگاه‌های کشور است.