برنامه حریف ایران در جام ملت های آسیا؛ دو بازی تدارکاتی برای سوریه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال سوریه یکی از حریفان ایران در مرحله گروهی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ به میزبانی عربستان سعودی است و این دو تیم در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۵ باید رو در روی هم قرار بگیرند.

تیم ملی فوتبال سوریه به همراه «خوسه لانا» سرمربی اسپانیایی خود در نظر دارد از تعطیلات بین‌المللی پیش رو در نیمه ماه نوامبر برای برگزاری دو مسابقه دوستانه در منطقه خلیج فارس استفاده کند. این دیدارها در چارچوب برنامه آماده‌سازی سوریه برای حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد رقابت‌هایی که طبق برنامه فعلی قرار است در شهرهای جده، ریاض و الخبر عربستان سعودی آغاز شود.

«محمد فادی الرباط» دبیرکل فدراسیون فوتبال سوریه در گفتگو با روزنامه «الثوره» اظهار کرد: بخش مربوطه در فدراسیون مکاتبات رسمی با فدراسیون‌های عربی منطقه خلیج فارس و همچنین چند فدراسیون آسیایی را برای توافق بر سر برگزاری دو مسابقه دوستانه انجام داده است. به گفته او انتخاب منطقه خلیج فارس برای میزبانی این مسابقات بر اساس نظر سرمربی اسپانیایی تیم ملی سوریه صورت گرفته است.

الرباط افزود: فدراسیون فوتبال سوریه حضور تیم ملی در جام ملت‌های آسیا که طبق برنامه فعلی قرار است اوایل سال آینده در عربستان برگزار شود را در اولویت قرار داده و برای فراهم کردن شرایط موفقیت این تیم و دستیابی به یک دستاورد قاره‌ای در این رقابت‌ها تلاش می‌کند.

او ادامه داد: بخش قابل توجهی از جلسات فدراسیون به ارزیابی عملکرد تیم ملی در تعطیلات بین‌المللی گذشته اختصاص یافته است. دوره‌ای که سوریه برابر اردن به تساوی رسید و مقابل ازبکستان شکست خورد. فدراسیون همچنین گزارش‌های فنی و اداری این دو مسابقه را بررسی کرده است تا برای برطرف کردن مشکلات موجود اقدام کند.

دبیرکل فدراسیون فوتبال سوریه با ابراز اطمینان از توانایی خوسه لانا برای اصلاح نقاط ضعف تیم گفت که سرمربی این تیم می‌تواند ایرادهای فنی و اداری شناسایی‌شده در دوره گذشته را برطرف کند.

دبیرکل فدراسیون فوتبال سوریه درباره احتمال تعویق جام ملت‌های آسیا گفت که این فدراسیون تاکنون هیچ نامه رسمی در این زمینه دریافت نکرده است.

الرباط در این باره اظهار کرد: اظهارات رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره به تعویق انداختن تصمیم‌گیری تا پایان ماه اکتبر را خوانده‌ایم و شنیده‌ایم. کنفدراسیون فوتبال آسیا تحولات منطقه خلیج فارس به‌ ویژه شرایط عربستان سعودی را با دقت دنبال می‌کند و برای تصمیم‌گیری نهایی عجله‌ای ندارد.

لازم به ذکر است که تیم ملی فوتبال سوریه در گروه C با تیم های ایران، چین و قرقیزستان همگروه است.