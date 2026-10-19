به گزارش خبرنگار مهر، میثم سالاری ظهر دوشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز رودان، اظهار کرد: ائمه جماعت مدارس را ثبت می‌کنیم و مبلغان نیز پیش از ورود به مدارس باید به سازمان تبلیغات اسلامی مراجعه کنند و حتماً وضعیت جماعت خود را تکمیل کنند؛ در غیر این صورت، فعالیت تبلیغی آن‌ها ثبت نمی‌شود.

وی افزود: فعالیت‌های تبلیغی به‌صورت روزانه رصد می‌شود. در حوزه خواهران، تعداد ائمه جماعت بسیار زیاد است و در حوزه برادران نیز وضعیت مرکز شهر مناسب است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان رودان با اشاره به پراکندگی روستاهای بخش رودخانه و فاصله آن‌ها از یکدیگر، بیان کرد: با توجه به پراکندگی روستاها و تعداد طلاب مستقر در این منطقه، می‌توان از ظرفیت نیروهای فرهنگی برای کمک به برگزاری نماز جماعت در مدارس استفاده کرد.

سالاری ادامه داد: در روستاها و مناطقی که امکان اعزام طلبه وجود ندارد، می‌توان فردی از میان معلمان، معلمان قرآن یا مدیران مدارس را معرفی کرد تا نماز جماعت در مدرسه برگزار شود و از این طریق، مسئله اقامه نماز جماعت در مدارس برطرف شود.

وی با اشاره به ظرفیت نیروهای فرهنگی بخش رودخانه گفت: برادران و دوستان فرهنگی بسیاری در این بخش حضور دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به آقای شهرام اشاره کرد. این افراد از نیروهای فرهنگی خوب و پای کار هستند و می‌توانند در برگزاری نماز جماعت مدارس همکاری کنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان رودان در ادامه با اشاره به موضوع احکام اظهار کرد: همان‌طور که پیش‌تر نیز در این زمینه اقدام شده است، آمادگی همکاری داریم تا مشخص شود هر طلبه به کدام مدرسه اعزام خواهد شد و این روند به‌صورت مشخص انجام شود.