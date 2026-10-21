حسین حیاتی کارگردان فیلم کوتاه «کاتر» از آثار حاضر در بخش داستانی چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد خود در ساخت این اثر گفت: من همیشه به سینمای قصه‌گو علاقه داشته‌ام؛ سینمایی که از فضایی پرتعلیق برخوردار باشد و بتواند مخاطب را درگیر روایت کند. یکی از ویژگی‌هایی که در این نوع سینما برایم اهمیت دارد، این است که مخاطب همواره در حال کشف و دنبال کردن اتفاقات باشد.

وی افزود: موضوع دیگری که به آن علاقه دارم نشانه‌گذاری در سینماست. از کودکی با این شیوه روایت ارتباط داشته‌ام و دوست دارم با عناصری مانند خاموش و روشن شدن یک چراغ یا تکرار یک رنگ، مفهومی را به مخاطب منتقل کنم. البته معتقدم این نشانه‌ها باید به‌گونه‌ای باشند که اگر مخاطب آنها را دریافت کرد لذت بیشتری از فیلم ببرد اما اگر متوجهشان نشد، چیزی از تجربه تماشای اثر از دست ندهد. تلاش کردم این ویژگی‌ها را در «کاتر» نیز رعایت کنم.

این کارگردان اظهار کرد: برایم مهم بود که قصه فیلم پیش از آغاز آن شروع شده باشد و پس از پایان نیز در ذهن مخاطب ادامه پیدا کند یعنی داستان با تمام شدن فیلم به پایان نرسد. در نهایت دغدغه اصلی من ساخت اثری خوش‌ریتم و خوش‌ساخت بود. معتقدم دغدغه‌های فیلم به‌تدریج و در لایه‌های مختلف داستان شکل می‌گیرند و اگر بخواهیم از ابتدا آنها را به‌صورت مستقیم بیان کنیم، ممکن است به شعار نزدیک شویم.

حیاتی درباره فضای فیلم کوتاه «کاتر» توضیح داد: اتمسفر این فیلم از ویژگی‌هایی است که به نظرم کمتر در سینمای ایران با آن مواجه می‌شویم. با فضایی سرد و دورافتاده روبه‌رو هستیم برای مثال جاده‌ای در منطقه‌ای مرزی و پمپ‌بنزینی فرسوده که اتفاقات داستان در آن شکل می‌گیرند. این مکان از ابتدا برایم جذاب بود و اساساً ابتدا با تصور چنین فضایی به ایده ساخت فیلم رسیدم. پس از آن داستانی متناسب با این موقعیت نوشتم و تلاش کردم تجربه‌ای جذاب برای مخاطب خلق کنم.

وی با بیان اینکه «کاتر» نخستین فیلم حرفه‌ای او در مقام کارگردان است، اظهار کرد: پیش از این بیشتر در زمینه تئاتر فعالیت داشتم و تجربه‌هایی نیز در ساخت آثار دانشجویی و فیلم‌های غیرحرفه‌ای کسب کرده بودم. ابتدا قرار بود فیلمنامه «کاتر» را فرد دیگری بسازد اما در نهایت تصمیم گرفتم خودم کارگردانی آن را برعهده بگیرم. به این ترتیب این فیلم نخستین تجربه حرفه‌ای من در فیلمسازی و نخستین حضورم در جشنواره فیلم کوتاه تهران است.

این فیلمساز درباره ورودش به مسیر فیلمسازی حرفه‌ای گفت: بخشی از این تصمیم به علاقه شخصی‌ام بازمی‌گشت اما دوستم مهدی اشرافی که خودش کارگردان است نیز نقش مهمی در تشویق من داشت. او برای ساخت فیلم بسیار تلاش کرد و تأمین هزینه‌های آن را نیز برعهده گرفت؛ کاری که اصلاً آسان نبود. ساخت فیلم دشواری‌های خودش را داشت اما در مجموع تجربه‌ای لذت‌بخش بود.

حیاتی با اشاره به حضور در جشنواره فیلم کوتاه تهران بیان کرد: رقابت در کنار فیلمسازانی که سال‌ها تجربه دارند و آثار خوبی می‌سازند، برایم جذاب است و امیدوارم روزهای خوبی را در جشنواره سپری کنیم. طبیعتاً نامزدی و دریافت جایزه اتفاق‌های خوشحال‌کننده‌ای هستند اما اینکه مخاطبان فیلم را دوست داشته باشند نیز برایم اهمیت زیادی دارد.

وی در پایان عنوان کرد: فیلم کوتاه زمان محدودی دارد و به همین دلیل معتقدم فیلمساز باید از همان لحظه نخست بتواند اطلاعات لازم را به مخاطب منتقل کند و او را وارد فضای درام کند. دوست دارم تماشاگر از ثانیه اول با فیلم همراه شود، به آن دل بدهد و با دقت ببیند و بشنود.

درخلاصه داستان «کاتر» آمده است: «مردی برای بنزین و البته پاسخ یک سوال وارد پمپ بنزینی بین راهی می‌شود ...»

سایر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از بازیگران: نازنین ذوالفقاری، مهدی اشرافی، حمید جانانه، مدیر فیلمبرداری: سجاد علیزاده حیدری، فیلمبردار: مصطفی معمار، طراح صحنه: امیرحسین رضوان.