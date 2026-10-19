توسعه غرب زنجان در کانون توجه مدیریت شهری قرار دارد

حسین حمزه‌لوپاک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: اجرای پروژه‌های شهری بر اساس بودجه‌های سالانه مصوب شورای شهر انجام می‌شود و میزان تخصیص اعتبار، پیشرفت فیزیکی و عملکرد مالی هر پروژه به‌صورت مشخص قابل بررسی است.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با تأکید بر تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه متوازن شهری گفت: با وجود شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود در کشور، تلاش مدیریت شهری در سال‌های اخیر بر این بوده است که پروژه‌های عمرانی متوقف نشوند و طرح‌های جدید نیز متناسب با نیازهای شهر تعریف و اجرا شوند.

حمزه‌لوپاک با اشاره به روند اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری زنجان طی پنج سال گذشته اظهار کرد: فعالیت‌های عمرانی شهرداری بر اساس برنامه‌ها، مصوبات و بودجه‌های سالانه‌ای انجام می‌شود که شهرداری به شورای اسلامی شهر ارائه می‌کند و پس از بررسی و تصویب، مبنای اجرای پروژه‌ها قرار می‌گیرد.

وی افزود: در این چارچوب، عملکرد شهرداری در حوزه پروژه‌های عمرانی، از نظر میزان اعتبارات مصوب، تخصیص منابع مالی و پیشرفت اجرایی طرح‌ها، قابل ارزیابی است و اطلاعات مربوط به هر پروژه نیز به‌صورت جزئی و مشخص وجود دارد.

عملکرد عمرانی شهرداری بر اساس بودجه‌های مصوب قابل ارزیابی است

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه بررسی عملکرد عمرانی شهرداری باید بر اساس برنامه‌های مصوب و میزان تحقق اهداف انجام شود، تصریح کرد: در پایان هر سال، هنگام جمع‌بندی عملکرد بودجه شهرداری، وضعیت اعتبارات و پروژه‌ها به تفکیک مشخص می‌شود و می‌توان میزان تحقق برنامه‌ها، درصد تخصیص اعتبار و روند پیشرفت طرح‌های عمرانی را بررسی کرد.

حمزه‌لوپاک ادامه داد: در طول پنج سال گذشته، پروژه‌های مختلفی در سطوح گوناگون برای شهر زنجان تعریف شده است؛ بخشی از این طرح‌ها پروژه‌های بزرگ‌مقیاس و راهبردی هستند که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های شهری دارند و بخشی دیگر نیز در سطح مناطق مختلف شهر اجرا می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه ارزیابی عملکرد شهرداری باید مجموعه این اقدامات را در بر بگیرد، افزود: با بررسی پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های سالانه، مشخص می‌شود که بخش عمده طرح‌هایی که برای اجرا در نظر گرفته شده بودند، طی سال‌های گذشته به مرحله اجرا رسیده‌اند.

تداوم پروژه‌های عمرانی با وجود شرایط اقتصادی کشور

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی و عمومی کشور بر روند اجرای طرح‌های عمرانی اظهار کرد: طبیعی است که وضعیت اقتصادی کشور بر اجرای پروژه‌های شهری اثرگذار باشد، اما تلاش مدیریت شهری در یک سال و اندی گذشته بر این بوده است که پروژه‌های در دست اجرا متوقف نشوند و روند اجرای طرح‌های قبلی ادامه پیدا کند.

وی افزود: در کنار استمرار پروژه‌های موجود، تعریف طرح‌های جدید نیز بر اساس نیازهای شهر و با در نظر گرفتن اولویت‌های عمرانی دنبال شده است تا توسعه زیرساخت‌های شهری با وقفه مواجه نشود.

حمزه‌لوپاک با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع و اولویت‌بندی طرح‌ها بیان کرد: پروژه‌های عمرانی باید متناسب با نیازهای واقعی شهر، ظرفیت‌های مالی شهرداری و اهداف توسعه شهری برنامه‌ریزی شوند؛ ازاین‌رو، هم پروژه‌های بزرگ‌مقیاس و هم طرح‌های منطقه‌ای در برنامه‌های مدیریت شهری مورد توجه قرار دارند.

توسعه غرب زنجان در کانون توجه مدیریت شهری رئیس شورای اسلامی شهر زنجان در ادامه به موضوع توسعه نامتوازن بخش‌های مختلف شهر اشاره کرد و گفت: در دوره‌های گذشته، بخش‌هایی از زنجان، به‌ویژه در محورهای شرقی شهر، از روند توسعه بیشتری برخوردار بودند، درحالی‌که غرب زنجان به اندازه ظرفیت‌های خود توسعه پیدا نکرده بود.

وی افزود: این وضعیت مربوط به روندهای توسعه‌ای گذشته است، اما طی پنج سال اخیر، اجرای پروژه‌هایی در غرب شهر، از جمله طرح‌های مرتبط با محور شهیدان کریمی و اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضای سبز، با هدف تقویت زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن زمینه رشد این بخش از زنجان دنبال شده است.

حمزه‌لوپاک خاطرنشان کرد: آثار برخی از این پروژه‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت به‌طور کامل نمایان نشود، اما انتظار می‌رود اجرای این طرح‌ها در سال‌های آینده بر روند توسعه غرب زنجان تأثیرگذار باشد و زمینه توزیع متعادل‌تر امکانات و خدمات شهری را فراهم کند.

وی با بیان اینکه توسعه شهری نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و اجرای پروژه‌های زیرساختی است، اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های غرب شهر کمک کند و در صورت تداوم این روند، آثار آن در ساختار فضایی و خدماتی زنجان نمایان‌تر خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان همچنین درباره آخرین وضعیت پروژه شهیدان کریمی گفت: عملیات اجرایی بخش‌هایی از این پروژه، از جمله اقدامات مربوط به پل و تقاطع موردنظر، در حال پیگیری است و تلاش می‌شود مراحل باقی‌مانده با سرعت بیشتری انجام شود.

حمزه‌لوپاک ابراز امیدواری کرد که با تکمیل عملیات اجرایی و فراهم‌شدن شرایط لازم، این بخش از پروژه در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد.

وی با تأکید بر اهمیت استمرار طرح‌های عمرانی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری تلاش می‌کند ضمن تکمیل پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های گذشته، طرح‌های جدید را نیز بر اساس نیازهای مناطق مختلف شهر تعریف کند تا روند توسعه زیرساخت‌ها و توزیع خدمات شهری در زنجان ادامه یابد.