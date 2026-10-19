به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دورهمی هفتگی و تخصصی داستان کودک و نوجوان در استان خراسان رضوی، با محوریت خوانش و نقد داستان، بررسی آثار نویسندگان ایرانی و جهان، آموزش تجربه‌محور داستان‌نویسی و نقد و بررسی آثار نمایشی اقتباسی از کتابهای کودک و نوجوان در مشهد برگزار می‌شود.

یک انجمن ادبی در واحد خانواده حسینیه هنر که شش سال سابقه برگزاری کارگاه‌های تخصصی داستان کودک و نوجوان را دارد، دورهمی هفتگی و تخصصی داستان کودک و نوجوان را با هدف تبادل تجربه، نقد و بررسی آثار و تقویت مهارت‌های داستان‌نویسی برگزار می‌کند.

در این دورهمی، شرکت‌کنندگان به خوانش و نقد داستان‌های خود می‌پردازند و آثار نویسندگان ایرانی و خارجی را بررسی می‌کنند. گفت‌وگو درباره فیلم‌ها و انیمیشن‌های اقتباسی و انتقال تجربه‌های نوشتن نیز از دیگر بخش‌های این برنامه است.

همچنین شرکت‌کنندگانی که شرایط لازم را داشته باشند، امکان ورود به کارگروه‌های تخصصی تألیف داستان و بهره‌مندی از راهنمایی استادان مشاور را خواهند داشت.

استاد «محمد خسروی‌راد»، نویسنده و کارشناس ادبیات داستانی کودک و نوجوان و دکتر «رقیه فاضل»، پژوهشگر تعلیم و تربیت اسلامی، هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و کارشناس محتوایی داستان کودک و نوجوان، استادان این دورهمی هستند.

این برنامه چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۵ تا ۱۷ به‌صورت حضوری در مشهد، چهارطبقه، کوچه شهید مدرس ۴، پلاک ۱۰، حسینیه هنر برگزار می‌شود.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و اعلام حضور به شناسه baghche_admin در پیام‌رسان‌های بله و ایتا مراجعه کنند.