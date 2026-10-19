آغاز به کار سامانه ۷۲۴ برای تنظیم بازار و توزیع اقلام اساسی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش سرحدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سامانه «۷۲۴» با مدیریت و پیگیری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان و با هماهنگی معاونت بازرگانی اداره کل صمت و دستگاه‌های متولی راه‌اندازی شده و مراکز عرضه مجاز برای معرفی به شهروندان در آن ثبت شده‌اند.

وی افزود: در مرحله نخست اقلامی نظیر سیب‌زمینی، تخم‌مرغ، مرغ گرم، گوشت قرمز گرم و منجمد و برنج در این سامانه گنجانده شده‌اند تا شهروندان بتوانند این محصولات را با قیمتی مناسب‌تر تهیه کنند.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی همدان با اشاره به مراکز عرضه معرفی شده در این سامانه بیان کرد: فروشگاه تعاونی مصرف جهاد کشاورزی در میدان دانشگاه، فروشگاه تعاونی مصرف تعاون روستایی در میدان امام حسین(ع)، مرکز عرضه تعاون روستایی در خیابان پاستور، فروشگاه شهروند در انتهای جولان، فروشگاه مرکزی تعاون روستایی در سرگذر و فروشگاه حامی در شهرک مدنی از جمله این مراکز هستند.

وی افزود: همچنین مرکز عرضه آقای اخوان در زمینه توزیع گوشت منجمد و تعدادی از واحدهای خرده‌فروشی عرضه کننده مستقیم مرغ گرم با این طرح همکاری دارند.

سرحدی با تاکید بر اختلاف قیمت این اقلام نسبت به سطح بازار تصریح کرد: گوشت قرمز بسته به نوع و شرایط عرضه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم ارزان‌تر و قیمت مرغ نیز حدود ۱۰ هزار تومان پایین‌تر از نرخ خرده فروشی سطح شهر عرضه می‌شود و سیب‌زمینی نیز از طریق تعاون روستایی با حداقل قیمت و بدون سود توزیع می‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: برخی فروشگاه‌ها به صورت تخصصی در زمینه عرضه گوشت، مرغ یا برنج فعالیت دارند و فروشگاه‌های تعاونی مصرف جهاد کشاورزی و تعاون روستایی نیز اقلامی چون گوشت قرمز، تخم‌مرغ و سیب‌زمینی را عرضه می‌کنند.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی همدان در پایان با اشاره به قابلیت‌های نظارتی سامانه ۷۲۴ تاکید کرد: فعالیت این سامانه به کالاهای یاد شده محدود نمانده و در آینده اقلام دیگری نیز به منظور تنظیم بازار، حمایت از مصرف کنندگان و تقویت نظارت بر عرضه به آن افزوده خواهد شد.