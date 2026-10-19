به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی کمیته ملی پارالمپیک، امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه و در حاشیه برگزاری بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، اندرو پارسونز پس از تماشای رقابت‌های فوتبال نابینایان و پیروزی ۲ بر صفر تیم ملی ایران مقابل چین، در پیامی ویدئویی برای ورزشکاران کاروان ایران آرزوی موفقیت کرد.



رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک در این پیام می‌گوید:

برای کاروان پاراآسیایی ایران در بازی‌های آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ آرزوی موفقیت دارم. من همین حالا از تماشای رقابت‌های فوتبال نابینایان آمده‌ام؛ جایی که ایران با نتیجه ۲ بر صفر مقابل چین به برتری رسید. به‌خوبی می‌دانم که این موفقیت‌ها حاصل حمایت‌ها و تلاش‌های کمیته ملی پارالمپیک ایران است که امکانات و خدمات لازم را برای تمرین و آماده‌سازی ملی‌پوشان خود فراهم می‌کند. می‌دانم که شما با آمادگی خوبی در این بازی‌ها حاضر شده‌اید و بدون شک در ناگویا عملکرد فوق‌العاده‌ای خواهید داشت. برای شما بهترین‌ها را آرزو می‌کنم.