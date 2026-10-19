  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

پیام اختصاصی رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک برای کاروان ایران

پیام اختصاصی رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک برای کاروان ایران

رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک، در پیامی تصویری برای کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی آرزوی موفقیت کرد و از تلاش‌ها و حمایت‌های کمیته ایران برای آماده‌سازی ورزشکاران قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی کمیته ملی پارالمپیک، امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه و در حاشیه برگزاری بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، اندرو پارسونز پس از تماشای رقابت‌های فوتبال نابینایان و پیروزی ۲ بر صفر تیم ملی ایران مقابل چین، در پیامی ویدئویی برای ورزشکاران کاروان ایران آرزوی موفقیت کرد.

رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک در این پیام می‌گوید:

برای کاروان پاراآسیایی ایران در بازی‌های آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ آرزوی موفقیت دارم. من همین حالا از تماشای رقابت‌های فوتبال نابینایان آمده‌ام؛ جایی که ایران با نتیجه ۲ بر صفر مقابل چین به برتری رسید. به‌خوبی می‌دانم که این موفقیت‌ها حاصل حمایت‌ها و تلاش‌های کمیته ملی پارالمپیک ایران است که امکانات و خدمات لازم را برای تمرین و آماده‌سازی ملی‌پوشان خود فراهم می‌کند. می‌دانم که شما با آمادگی خوبی در این بازی‌ها حاضر شده‌اید و بدون شک در ناگویا عملکرد فوق‌العاده‌ای خواهید داشت. برای شما بهترین‌ها را آرزو می‌کنم.

کد مطلب 6982654

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها