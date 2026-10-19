به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی بیان کرد: محدود بودن بارندگی‌ها درسال آبی گذشته موجب شده‌است ظرفیت مناسبی برای ذخیره‌سازی سیلاب‌های احتمالی در سازه‌های آبی استان بوشهر وجود داشته باشد.

وی افزود: در زمان حاضر سدهای رئیسعلی دلواری، تنگ ارم، ارغون، خاییز، آبپا، قیزقلعه، اخند و باغان امکان ذخیره‌سازی سیلاب‌های احتمالی را دارند و در مجموع، بیش از ۷۰ درصد ظرفیت ذخیره‌سازی آنها در دسترس است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر ادامه داد: عملیات مانور دریچه‌های تخلیه آب و رسوب در همه تأسیسات آبی استان انجام شده و از نظر فنی، آمادگی برای حداکثر ذخیره‌سازی در حوضه‌های آبریز سدها وجود دارد.

آمادگی طرح‌های تغذیه مصنوعی برای مهار سیلاب

محمدی با اشاره به ظرفیت طرح‌های تغذیه آب‌های زیرزمینی در استان گفت: عملیات لایروبی این طرح‌ها انجام شده یا در حال انجام است تا امکان استفاده از سیلاب‌های احتمالی برای تقویت سفره‌های زیرزمینی فراهم شود.

وی افزود: طرح تغذیه مصنوعی آردو در شهرستان دشتستان، به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح تغذیه مصنوعی شرکت آب منطقه‌ای بوشهر، به‌طور کامل لایروبی شده است و سیلاب این حوضه می‌تواند با کنترل در این طرح، به تقویت سفره‌های آب زیرزمینی دشت برازجان کمک کند.

محمدی بیان کرد: طرح تغذیه مصنوعی جاشک نیز از سوی این شرکت لایروبی شده و به حداکثر ظرفیت کنترل سیلاب و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی رسیده است تا ضمن کاهش خطرهای سیلاب، به احیای آبخوان دشت مجاور کمک کند.

وی، وجود سدهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری را از دیگر فرصت‌های استان برای بهره‌برداری از بارندگی‌های احتمالی دانست و گفت: سدهای انحرافی سعدآباد، اهرم و سرقنات از مهم‌ترین سازه‌های مدیریت و هدایت رواناب‌های فصلی هستند که امکان انتقال آب به شبکه‌های آبیاری پایین‌دست را فراهم می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر افزود: با توجه به پایان یافتن یا رو به پایان بودن فصل برداشت محصول در بسیاری از نخلستان‌های استان بوشهر و نیاز نخیلات به آبیاری پس از برداشت، کشاورزان مناطق زیر پوشش شبکه‌های آبیاری نیز از بارش‌های احتمالی بهره‌مند خواهند شد.

پایین بودن احتمال بارش بر اساس داده‌های آب کشور

محمدی درباره چشم‌انداز بارندگی استان بوشهر اظهار کرد: آخرین مطالعات دفتر داده‌ها و اطلاعات آب کشور نشان می‌دهد احتمال وقوع بارش‌ها، بویژه بارش‌های سیلابی، در استان بوشهر طی ۱۵ روز پیش رو بسیار ناچیز است.

وی ادامه داد: شرایط جوی به‌صورت تخصصی و مستمر از سوی همکاران هواشناسی استان رصد و اطلاع‌رسانی می‌شود، اما براساس شواهد موجود، وقوع یک پدیده بارشی شدید و خسارت‌زا در بازه کوتاه‌مدت، مانند یک هفته آینده، دور از انتظار است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر گفت: در زمان حاضر پدیده ال‌نینو اثر خود بر اقلیم این استان را در قالب افزایش دمای هوا نشان داده‌است؛ طوریکه بر اساس پیش‌بینی‌ها، بوشهر در بازه ۱۵ روزه پیش رو از نظر میانگین دما در شمار سه استان گرم کشور خواهد بود.

وی افزود: بر اساس آمار بلندمدت در دسترس، بخش عمده بارندگی‌های استان بوشهر در آبان و آذر رخ داده‌است؛ بنابراین بوشهر در این مقطع زمانی همواره مستعد بارندگی و سیلاب است و پدیده ال‌نینو نیز می‌تواند موجب تشدید رویدادهای بارشی شود.

شناسایی ۳۷۴ سازه تقاطعی حادثه‌خیز

محمدی با تأکید بر اینکه مدیریت سیلاب کاری بین‌بخشی است و تنها به شرکت آب منطقه‌ای محدود نمی‌شود، گفت: این موضوع در کارگروه مدیریت سیلاب استان بوشهر با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط بررسی شده و نشست‌های مستمری نیز در این زمینه برگزار شده‌است.

وی افزود: خطر سیلاب باید پیش از وقوع آن مدیریت شود؛ از این رو، دستگاه‌های مرتبط با شهرسازی و سیلاب باید در شرایط عادی آب‌وهوایی نیز اقدام‌های پیشگیرانه را مورد توجه قرار دهند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر، جلوگیری از تجاوز و ساخت‌وساز در حریم و بستر رودخانه‌ها را از مهم‌ترین راه‌های کاهش خسارت سیلاب دانست و بیان کرد: تجربه‌های مشابه در کشور نشان داده است عمده خسارت‌های سیلاب ناشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها در محدوده‌های شهری و روستایی است.

وی ادامه داد: هرگونه ساخت‌وساز، از خانه و کارگاه تا تغییرات کوچک در بستر رودخانه، می‌تواند موجب پس‌زدگی سیلاب در همان مقطع یا مقاطع بالادست شود.

محمدی گفت: خشکی رودخانه‌های فصلی باعث افزایش ضریب آبگذری و شدت گرفتن ایجاد رواناب در بارندگی‌های ابتدای فصل آبی می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به سازه‌های تقاطعی حادثه‌خیز پیش از وقوع سیلاب افزود: پل‌های جاده‌های برون‌شهری و مسیرهای درون شهرها و روستاها، در صورت رعایت نشدن استانداردها، از عوامل تشدید سیلاب هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر اظهار کرد: تاکنون ۳۷۴ سازه تقاطعی حادثه‌خیز در استان شناسایی و بر اساس تکالیف تبصره یک بند "ج" ماده ۳۸ برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور به دستگاه‌های متولی اعلام شده‌است.

وی افزود: عمده این سازه‌ها به دلیل طراحی نامناسب یا لایروبی نشدن، به کانون‌های تشدید سیلاب، به‌ویژه در مراکز جمعیتی، تبدیل شده‌اند.

محمدی تأکید کرد: وقوع سیلاب تنها تابع میزان بارندگی نیست؛ تغییرات مسیر رودخانه‌ها، ساخت‌وساز در حریم و بستر آنها، کاهش ظرفیت آبگذری آبراهه‌های شهری و روستایی و آمادگی زیرساخت‌ها نیز در این زمینه نقش بسیار پررنگی دارند.