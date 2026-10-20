به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، پیتر جکسون ۱۲ سال پس از آخرین فیلم بلند داستانی‌اش، حالا برگشته و می‌خواهد یک فیلم جدید داستانی بسازد. هر چند او فیلم‌های مستند خوبی در این میان ساخته است، اما بحث درباره فیلم داستانی است. او به عنوان کارگردان تأیید کرده که پروژه بعدی‌اش دنباله «تن‌تن» است.

جکسون گفت: ما فیلمنامه «تن‌تن ۲» یعنی دومین فیلم از مجموعه «تن‌تن» را هم نوشته‌ایم. این فیلم بعدی‌ من خواهد بود و با فرن والش این فیلمنامه را نوشته‌ ام.

ساخت این فیلم به گذشته تقریبا دور برمی‌گردد. طبق برنامه‌ریزی سال ۲۰۱۱، قرار بود اسپیلبرگ فیلم اول را کارگردانی کند و جکسون تهیه‌کننده باشد و برای قسمت دوم، جایشان را با هم عوض کنند. اسپیلبرگ سال ۲۰۱۸ هم گفته بود که جکسون کارگردانی «تن‌تن ۲» را بر عهده خواهد داشت.

پس از آن دیگر خبری از این فیلم نشد و جکسون پس از ساخت فیلم «هابیت: نبرد پنج سپاه» در سال ۲۰۱۴، دیگر هیچ فیلم بلندی را کارگردانی نکرد. در این مدت او به سراغ پروژه‌هایی رفت که بر پایه تصاویر آرشیوی قدیمی شکل گرفته‌اند؛ ابتدا مستند «آنها پیر نخواهند شد» و بعد مجموعه «بازگشت» را ساخت. فیلم اول که مستندی درباره جنگ جهانی اول بود که با استفاده از تصاویر قدیمیِ فوق‌العاده‌ای که بازسازی شده بودند، ساخته شد، به‌ویژه بسیار تحسین‌برانگیز بود.

حالا پرسش بزرگ این است که چه کسی قرار است هزینه «تن‌تن ۲» را تأمین ‌کند؟ پس از کناره‌گیری یونیورسال، ۲ استودیوی «پارامونت» و «سونی» سرمایه‌گذاری مشترک فیلم اول را بر عهده گرفتند. آن زمان اسپیلبرگ گفته بود این استودیوها برای ساخت یک فیلم، به علاوه تأمین بودجه مرحله پیش‌تولید فیلم دوم، قرارداد امضا کرده‌اند. بودجه مرحله توسعه صرفاً برای نگارش فیلمنامه و طراحی استوری‌بردهاست؛ همین و بس.

با توجه به اینکه فیلم اول موفقیت چندان خیره‌کننده‌ای به دست نیاورد و با هزینه ۱۳۵ میلیون دلاری ساخته شد و در سطح جهانی ۳۷۴ میلیون دلار فروش کرد، اما از آنجا که سهم بازار داخلی آمریکا تنها حدود ۷۷ میلیون دلار بود، توجه چندانی را برای سازندگان ایجاد نکرد. در واقع موفقیت این فیلم مدیون استقبالی است که در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی از آن شد.

اگر هزینه‌های بازاریابی را هم در نظر بگیرید، نتیجه در مجموع قابل‌قبول است؛ هرچند یک موفقیت بزرگ محسوب نمی‌شود.

به نظر می‌رسد همین موضوع دلیل اصلی عقب افتادن قسمت دوم به مدت ۱۵ سال شده است. این در حالی است که حالا هر ۲ استودیو مالکان جدیدی دارند. هرچند نام «جکسون» می‌تواند درها را به رویش باز کند، اما باید دید آیا کسی واقعاً حاضر است پای کار بیاید و به آن متعهد شود یا خیر.

سازنده «ارباب حلقه‌ها» هنوز نگفته کدام داستان از مجموعه «تن تن» هرژه را برای اقتباس انتخاب کرده است. محتمل‌ترین گزینه داستان ۲ قسمتیِ «هفت گوی بلورین» و «زندانیان معبد خورشید» است. این انتخاب با الگوی فیلم اول همخوانی دارد؛ فیلمی که ترکیبی بود از داستان‌های «راز اسب شاخ‌دار»، «گنج راکام سرخ» و بخش‌هایی از «خرچنگ پنجه‌طلایی».

کارنامه سینمایی جکسون بدون در نظر گرفتن ۶ فیلمی که در دنیای تالکین ساخته است، شامل «بدسلیقه»، «موجودات آسمانی»، «ترس‌آفرینان»، «کینگ کونگ» و «استخوان‌های دوست‌داشتنی» می‌شود. بنابراین، در طول دوران کاریِ نزدیک به ۴۰ ساله‌اش، او تقریباً به همان تعداد که فیلم‌های مربوط به «سرزمین میانه» را ساخته، در ژانرهای دیگر فیلم ساخته است.